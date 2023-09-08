Инициатива от НАПК: граждане смогут следить за выполнением антикоррупционных мероприятий

По словам главы НАПК Александра Новикова, новая информационная система не только позволит отслеживать выполнение антикоррупционных мероприятий, но и будет использоваться Евросоюзом для оценки успехов Украины.

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В Украине начала действовать Информационная система мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики (ИСМ ГАП), благодаря которой каждый желающий может отслеживать статус выполнения антикоррупционных мероприятий. Публичную часть системы представило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции(НАПК), сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отмечается, ГАП обеспечивает отображение ключевой информации о результатах реализации антикоррупционной политики, в частности о состоянии и динамике реализации в Украине антикоррупционных стратегий и государственных антикоррупционных программ, принятых на 2023-2025 годы.

По словам главы НАПК Александра Новикова, которые приводит пресс-служба Минсоцполитики, ИСМ ГАП разрабатывали в течение года при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI). Этот важный цифровой инструмент не только позволит отслеживать прогресс во внедрении антикоррупционных мер — его будет использовать Европейский Союз для оценки выполнения Украиной шагов, необходимых на пути к членству в ЕС, подчеркнул Александр Новиков.

Информационная система, как сообщается, призвана содействовать органам власти — исполнителям ГАП — в организации, планировании и обеспечении надлежащего выполнения мероприятий Программы, а также обеспечивает автоматизацию процессов сбора, обобщения и обнародования информации.

В Минсоцполитики отмечают, что на портале также можно отслеживать мониторинг выполнения мероприятий министерства, в частности следить за внедрением Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС). Именно благодаря ЕИССС, подчеркивают в пресс-службе Минсоцполитики, бумажные процедуры превращаются в эффективные цифровые и удобные онлайн-сервисы для граждан, а социальные услуги становятся более прозрачными и доступными.

Информационная система мониторинга реализации ГПД имеет закрытую (внутреннюю) часть, к которой подключены все исполнители программы, и открытую (публичную), предназначенную для отслеживания прогресса выполнения программы гражданами, сообщают в Минсоцполитики.

Запуск англоязычной версии публичной части системы запланирован на осень этого года.

Ранее глава НАПК Александр Новиков рассказал, что сейчас в реестре коррупционеров находятся 45 тысяч человек. По его словам, из всех фигурантов 24 тысячи — с отметкой об административных нарушениях, еще 15 тысяч — за уголовные и две тысячи — за дисциплинарные правонарушения.

Также напомним, 5 сентября в Украине возобновили декларирование, за это решение проголосовали 329 нардепов. Первый заместитель председателя Антикоррупционного комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что чиновники могут обратиться в НАПК и открыть свои декларации раньше.