Ініціатива від НАЗК: громадяни зможуть слідкувати за виконанням антикорупційних заходів

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, нова інформаційна система не лише надасть можливість відстежувати виконання антикорупційних заходів, але й буде використовуватися Євросоюзом для оцінки успіхів України.

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В Україні почала діяти Інформаційна система моніторингу реалізації державної антикорупційної політики (ІСМ ДАП), завдяки якій кожен охочий може відстежувати статус виконання антикорупційних заходів. Публічну частину системи презентувало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Як зазначається, ДАП забезпечує відображення ключової інформації про результати реалізації антикорупційної політики, зокрема про стан та динаміку реалізації в Україні антикорупційних стратегій та державних антикорупційних програм, ухвалених на 2023–2025 роки.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, які наводить пресслужба Мінсоцполітики, ІСМ ДАП розробляли протягом року за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI). Цей важливий цифровий інструмент не лише надасть можливість відстежувати прогрес у впровадженні антикорупційних заходів — його буде використовувати Європейський Союз для оцінки виконання Україною кроків, необхідних на шляху до членства в ЄС, наголосив Олександр Новіков.

Інформаційна система, як повідомляється, покликана сприяти органам влади — виконавцям ДАП — в організації, плануванні та забезпеченні належного виконання заходів Програми, а також забезпечує автоматизацію процесів збору, узагальнення та оприлюднення інформації.

У Мінсоцполітики зазначають, що на порталі також можна відстежувати моніторинг виконання заходів міністерства, зокрема стежити за впровадженням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) . Саме завдяки ЄІССС, підкреслюють у пресслужбі Мінсоцполітики, паперові процедури перетворюються на ефективні цифрові та зручні онлайн-сервіси для громадян, а соціальні послуги стають більш прозорими та доступними.

Інформаційна система моніторингу реалізації ДАП має закриту (внутрішню) частину, до якої підключені всі виконавці програми, та відкриту (публічну), що призначена для відстежування прогресу виконання програми громадянами, повідомляють у Мінсоцполітики.

Запуск англомовної версії публічної частини системи заплановано на осінь цього року.

Раніше голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що наразі в реєстрі корупціонерів перебувають 45 тисяч осіб. За його словами, з усіх фігурантів 24 тисячі — з відміткою про адміністративні порушення, ще 15 тисяч — за кримінальні та дві тисячі — за дисциплінарні правопорушення.

Також нагадаємо, 5 вересня в Україні відновили декларування, за це рішення проголосували 329 нардепів. Перший заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявив, що чиновники можуть звернутися до НАЗК та відкрити свої декларації раніше.