Вчинили злочин: у реєстрі корупціонерів України перебуває 45 тисяч осіб, — НАЗК (відео)

За словами глави НАЗК Олександра Новікова, дані видаляють після закінчення певного терміну. У реєстрі оновлюється інформація через рік після вчинення дисциплінарного правопорушення, пов'язаного з корупцією, через 3 — у разі адміністративного правопорушення і через 5 після кримінального.

Related video

Голова Національного агентства з питань протидії корупції Олександр Новіков розповів, що наразі в реєстрі корупціонерів перебувають 45 тисяч осіб. Про це він повідомив у рамках єдиного телемарафону.

За його словами, з усіх фігурантів 24 тисячі — з відміткою про адміністративні порушення, ще 15 тисяч — за кримінальні та дві тисячі — за дисциплінарні правопорушення.

"Цей реєстр, хочу звернути увагу, це не реєстр корупціонерів. Це реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення", — заявив він.

За словами Новікова, зараз існує велика загроза доступу до цих даних громадян України.

"Парламент у першому читанні проголосував законопроєкт, яким хоче змусити Національне агентство запобігання корупції видалити дані про більшість осіб, які вчинили ці правопорушення. Якщо особа вчинила пов'язане з корупцією дисциплінарне правопорушення — дані видаляються через рік після такого наказу. Якщо це адміністративне правопорушення — через 3 роки. А якщо кримінальне — через 5 років після рішення суду. Це величезна небезпека для відкритих даних і величезна дія всупереч запиту українців на справедливість", — наголосив Олександр Новіков.

Дивитися з 5:16:07

За даними КМІС, 53% українців вважають корупцію однією з трьох головних проблем країни. На першому місці — війна на Донбасі (63% респондентів), а на третьому — безробіття, яке хвилює 43% опитаних.

Крім того, згідно із зазначеним опитуванням "Соцмоніторингу", майже 65% опитаних українців згодні з тим, що з кожним наступним президентом життя в країні стає дедалі гіршим.