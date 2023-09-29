Защита Крымского моста бессильна: эксперт раскрыл, какие цели поразит новый дрон "Маричка"

По сравнению с надводными аппаратами, "Маричку" сложнее обнаружить, уничтожить или остановить с помощью боновыми заграждениями.

Украинский подводный беспилотник "Маричка" с легкостью может поразить объекты портовой инфрастуктуры на юго-западном побережье РФ при этом оставаясь неуязвимым для противодронных средств противника. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии сайту NV рассказал о его преимуществах.

По словам эксперта, "Маричка" способна разрушить как надводные, так и подводные объекты противника в оккупированном Россией Крыму. В частности, речь идет о таких локациях, как Казацкая и Стрелецкая бухта в Севастополе. Кроме того, технические характеристики позволяют украинскому беспилотнику "работать" в акватории Новороссийской военно-морской базы.

"Если речь об объектах страны-агрессора, то фактически для Марички на сегодня нет каких-то ограничений в Черном море", — сказал Александр Коваленко.

Более того, потенциальной целью нового украинского беспилотника может стать одна из самых охраняемых россиянами целей в акватории Черного моря — Крымский мост. В случае, если украинские военные задумают атаковать эту цель с помощью "Марички", то боновые заграждения и водные препятствия, защищающие эту постройку, окажутся бессильными.

В чем преимущества беспилотника "Маричка"

Эксперт объясняет, что такой дрон подводного типа практически неуязвим для противника, в отличие от тех же самых надводных дронов. "Маричку" россиянам будет гораздо труднее идентифицировать, зафиксировать и пытаться перехватить, чем стандартный надводный беспилотник. В этом случае российским военным не помогут даже ударные вертолеты Ми-28, которые они использовали для перехвата атакующей надводной украинской техники.

Характеристики дрона "Маричка"

Достоверных сведений о "Маричке" и ее возможностях пока очень мало. Проект еще достаточно новый, и неясно, насколько быстро он может быть реализован, особенно учитывая заявленную потребность создателей в дополнительном финансировании.

Подводный дрон имеет трубчатую форму с четырьмя плавниками, расположенными вокруг хвостовой части. В передней части также имеется пара горизонтальных стабилизаторов. Как именно будет приводиться в движение "Маричка", длина которой, по имеющимся данным, составляет чуть менее 6 метров, а диаметр — чуть более 1 метра, пока неясно.

UUV, даже способный работать только под волнами, имеет дополнительное преимущество: он будет менее заметен, чем даже малозаметные USV, работающие на поверхности. В Севастополе находится штаб Черноморского флота ВМФ России и многие его корабли, по которым украинские войска в последние недели заметно активизировали удары.

Метод наведения дрона требует лишь указания координат места и возможности подплыть к нему, чтобы выполнить заранее заданную атаку на автопилоте. Хотя круг целей, которые может атаковать беспилотник, ограничен, противостоять ему будет сложнее, чем его надводным аналогам.

По данным компании "АММО Украина", стоимость судна составит около 16 млн. украинских гривен, или чуть менее 433 421 доллара США по курсу на момент написания материала.

Напомним, несколькими днями ранее эксперты раскрыли, чем дроны "Маричка" опасны для РФ. Подводный беспилотник может поражать подводную часть кораблей противника, что, по мнению экспертов, гораздо эффективнее, чем атаки надводных дронов.

Отметим, в начале августа стало известно, что украинцы создают новый подводный дрон "Маричка". Разработчики планируют, что этот морской беспилотник сможет подрывать корабли, опоры мостов и береговые укрепления оккупантов.