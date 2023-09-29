Особые датчики в наушниках отследят активность мозга: зачем это нужно людям

Биосенсоры, напечатанные на 3D-принтере, собирают данные через потовые железы в ухе — нужно просто вставить устройство внутрь.

Исследователи из Калифорнийского университета распечатали на 3D-принтере биометрические датчики для наушников, которые способны записывать активность мозга для улучшения тренировок и мониторинга нервных состояний. Об этом сообщает портал Engadget.

В своей опубликованной работе ученые утверждают, что их наушники в конечном итоге помочь диагностировать нейродегенеративные состояния: различные типы судорог, невротические состояния, мониторить здоровье в целом и улучшать качество спортивных тренировок. По сути, такие биосенсоры чем-то напоминают классическую электроэнцефалограмму. Для анализа датчики используют потовые железы в ухе.

Исследователи полагают, что по мере дальнейшего совершенствования и развития технологии мы в конечном итоге увидим больше носимых устройств, которые используют датчики нейровизуализации для сбора данных о здоровье. Ученые говорят, возможность измерения динамики как когнитивной активности мозга, так и метаболического состояния тела с помощью одного встроенного в ухо устройства может открыть огромные возможности для повседневного мониторинга здоровья.

На протяжении всего развития сенсорной технологии исследователям приходилось сталкиваться с некоторыми препятствиями. Им нужно было сделать датчики как можно меньшими и тонкими, чтобы они могли собирать крошечные образцы пота. Но ученым из Калифорнийского университета в итоге удалось интегрировать нужные компоненты в миниатюрные наушники с учетом особенностей формы ушей.

Биосенсорный датчик, который распечатали на 3D-принтере Фото: engadget.com

Для этого исследователи выбрали напечатанные на 3D-принтере подпружиненные датчики, которые удерживают контакт, но могут регулироваться по мере движения наушников. Биометрические датчики также пришлось покрыть гидрогелевой пленкой, которая обеспечивала бы обильный сбор пота человека.

Несмотря на успех исследования ученые признают, что 3D-печатным датчикам действительно нужно пройти немало тестов, чтобы их можно было использовать для анализа данных. Но исследователи уверены, что в будущем подобные датчики станут более точными и распространенными среди людей, беспокоящимися о своем здоровье.

Ранее Фокус рассказывал, что ученые создали робота-малютку MilliMobile, который может работать бесконечно. Маленький аппарат похож на игрушку, но может нести различные датчики втрое тяжелее его собственного веса.