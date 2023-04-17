Ученые разработали суперконденсаторы: они помогут сделать из людей киборгов

Кроме этого, суперконденсаторы улучшат работу миниатюрной электроники, медицинских устройств и улучшат энергоемкость батарей.

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Исследователи из Индийского института науки в Бангалоре изготовили микромасштабный суперконденсатор, используя хлопья графена и дисульфида молибдена в качестве электродов, сообщается на сайте IEEE. По данным этой крупнейшей в мире технической профессиональной организации их коллеги из Бангалора использовали в своей разработке двумерные материалы графен и дисульфид молибдена (MoS2).

Этот новейший микросуперконденсатор действительно соответствует своему префиксу, говорит Абха Мисра, профессор инструментальной и прикладной физики. В то время как предыдущие устройства, несмотря на свое микронное название, измеряются ближе к миллиметровому масштабу, ученым из Индии удалось достичь трех порядков сокращения размеров.

Суперконденсатор микрометрового размера с чешуйками графена и дисульфида молибдена в качестве электродов Фото: Соцести

Каждый электрод в суперконденсаторе состоит из нескольких хлопьев 2D MoS2, покрытых несколькими хлопьями графена. После того как исследователи изготовили слоистые электроды на подложке из диоксида кремния, они покрыли их гелевым электролитом. Полученное устройство имеет емкость 1,8 милли фарад на квадратный сантиметр (мФ/см2).

Микросуперконденсаторы имеют широкий спектр потенциальных применений в мобильной электронике, носимых датчиках, IoT-технологиях и имплантируемой электронике. Они могут работать как самостоятельные источники энергии или в сочетании с батареями для обеспечения быстрых импульсов мощности.

Они могут улучшить носимую электронику, потому что они маленькие, гибкие и легкие. Они могут хранить больше энергии и выдавать ее быстрее, чем обычные батареи. Суперконденсаторы также могут работать дольше и лучше переносить частые циклы зарядки-разрядки. К тому же с их помощью становится доступной разработка более совершенных подкожных датчиков и электронных систем мониторинга за здоровьем или военных систем для солдат.

Кроме того, суперконденсаторы могут быть встроены в одежду, аксессуары или любые другие миниатюрные датчики. Причем ученые отмечают, что производство суперконденсаторов ничем не дороже обычных, существующих на сегодня.

Ранее Фокус рассказывал, что ученые смогут выращивать электроды в организме людей и делать их "киборгами".