Вчені розробили суперконденсатори: вони допоможуть зробити з людей кіборгів

Крім цього, суперконденсатори покращать роботу мініатюрної електроніки, медичних пристроїв та покращать енергомісткість батарей.

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Дослідники з Індійського інституту науки в Бангалорі виготовили мікромасштабний суперконденсатор, використавши пластівці графену та дисульфіду молібдену як електроди, повідомляється на сайті IEEE. За даними цієї найбільшої у світі технічної професійної організації, їх колеги з Бангалора використовували у своїй розробці двовимірні матеріали графен і дисульфід молібдену (MoS2).

Цей новітній мікросуперконденсатор справді відповідає своєму префіксу, каже Абха Місра, професор інструментальної та прикладної фізики. Попередні пристрої, попри свою мікронну назву, вимірюються ближче до міліметрового масштабу, вченим з Індії вдалося досягти трьох порядків скорочення розмірів.

Суперконденсатор мікрометрового розміру з лусочками графену та дисульфіду молібдену як електроди. Фото: Соцмережі

Кожен електрод у суперконденсаторі складається з кількох пластівців 2D MoS2, покритих кількома пластівцями графену. Після того, як дослідники виготовили шаруваті електроди на підкладці з діоксиду кремнію, вони покрили їх гелевим електролітом. Отриманий пристрій має місткість 1,8 міліфарада на квадратний сантиметр (мФ/см2).

Мікросуперконденсатори мають широкий спектр потенційних застосувань в мобільній електроніці, датчиках, IoT-технологіях і імплантованій електроніці. Вони можуть працювати як самостійні джерела енергії або разом із батареями для забезпечення швидких імпульсів потужності.

Вони можуть поліпшити електроніку, що носиться, тому що вони маленькі, гнучкі та легкі. Суперконденсатори можуть зберігати більше енергії та видавати її швидше, ніж звичайні батареї. Вони також можуть працювати довше і краще переносити часті цикли зарядки-розрядки. До того ж за допомогою винаходу стає доступною розробка більш досконалих підшкірних датчиків та електронних систем моніторингу за здоров'ям або військових систем для солдатів.

Крім того, суперконденсатори можуть бути вбудовані в одяг, аксесуари чи будь-які інші мініатюрні датчики. Втім вчені зазначають, що виробництво суперконденсаторів нічим не дорожче за звичайні, що існують на сьогодні.

Раніше Фокус розповідав, що вчені зможуть вирощувати електроди в організмі людей та робити їх "кіборгами".