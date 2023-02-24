Учені зможуть вирощувати електроди в організмі людей і робити їх "кіборгами"

Створено супергель, що дозволяє інтегрувати в організм електронні комп'ютерні схеми.

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Вчені зі шведських університетів Лінчепінга, Лунда та Гетеборга опублікували свою наукову працю, в якій вони стверджують, що створили спеціальний біологічний гель, який допоможе в майбутньому інтегрувати в тіло людей різні електросхеми.

За допомогою гелю безпосередньо в організмі можна буде вирощувати справжні електроди. За їх зростання відповідатиме безпосередньо людський організм, і жодної модифікації на рівні генів чи зовнішнього стимулювання електрикою не буде потрібно.

Гель, що містить ферменти у вигляді "молекул складання", вводили рибкам Даніо-реріо, які широко поширені в Південно-Східній Азії, а також медичним п'явкам. В результаті вчені зазначили, що в головному мозку, серці та хвості у рибок утворюються електроди, а сам організм ніяк не постраждав від таких змін. Більше того, імунна система "піддослідних" позитивно відреагувала.

"Контакт із речовинами організму змінює структуру гелю і робить його електропровідним. Залежно від тканини ми також можемо скоригувати склад гелю, щоб запустити електричний процес", — говорить Ксенофон Стракосас, науковий співробітник Університету Лінчепінга.

[ + – ] Шведські дослідники хочуть навчитися повністю оснащувати тіло людини інтегральними схемами Фото: Соцмережi

Головне завдання вчених – розвинути подальші дослідження, які дозволять у довгостроковій перспективі повністю оснащувати тіло людини інтегральними схемами. Насамперед, це дасть прорив у неврологічній терапії. Однак моментальної революції очікувати не варто, зазначають дослідники, для повної реалізації їхнього плану належить вирішити безліч наукових та технічних проблем, тож "епоха кіборгів" поки що відкладається.

Раніше Фокус писав, що вчені створили клітини-кіборги, які здатні виживати там, де не можуть інші.