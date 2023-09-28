Нужены только свет: робот-малютка MilliMobile может работать бесконечно (видео)

Маленький аппарат похож на игрушку, но может нести различные датчики втрое тяжелее его собственного веса.

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Исследователи из Вашингтонского университета создали миниатюрного робота MilliMobile, который может работать бесконечно благодаря подпитке солнечным светом и ему не нужен аккумулятор, что вносит особый вклад в борьбу за экологию. Об этом сообщает TechExplore.

В своей опубликованной научной работе создатели MilliMobile говорят, что подобные небольшие мобильные роботы с датчиками могут выполнять такие задачи, как обнаружение утечек газа, мониторинг температуры и влажности в определенных местах или отслеживание складских запасов. В отличие от стационарных датчиков ему не нужно постоянное обеспечение электричеством и он гораздо мобильнее них.

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MilliMobile размером примерно с монетку, весит столько же, сколько изюминка, и может передвигаться расстояние около 10 метров за час даже в пасмурный день. Робот может передвигаться по таким поверхностям, как бетон или утрамбованный грунт, и нести миниатюрное оборудование, такое как камера или датчики, в три раза превышающее его собственный вес. А еще робот сам ищет освещенные места для своей подзарядки — датчики освещенности помогают ему найти солнечный или искусственный свет.

Маленький робот может передавать данные по модулю Bluetooth Фото: Скриншот

"Мы черпали вдохновение из "прерывистых вычислений", которые разбивают сложные программы на маленькие шаги, поэтому наш робот с очень ограниченной мощностью может работать постепенно, по мере доступности энергии", — сказал один из создателей MilliMobile Кайл Джонсон.

Команда протестировала MilliMobile как в помещении, так и на открытом воздухе, в парках, на гидропонной ферме и в офисе. Даже в условиях очень низкой освещенности (например, при питании только от лампочки) роботы все равно могут двигаться, хотя и гораздо медленнее.

Исследователи оснастили MilliMobile датчиками освещенности, температуры и влажности, а также Bluetooth, позволяющим передавать данные на расстояние более 200 метров. В будущем они планируют добавить другие датчики и улучшить связь между "отрядами" таких роботов.

Робот MilliMobile

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