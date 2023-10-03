Оккупанты хотят запустить в Севастополе центр по созданию дронов: что им помешает

Сейчас России сложно производить беспилотники из-за острого дефицита электроники, а ее собственные микрочипы не подходят для такой техники.

Россия хочет создать в Севастополе центр производства беспилотных летательных аппаратов, но сталкивается с серьезными проблемами. Об этом идет речь в расследовании "Радио Свобода", которое было опубликовано в понедельник, 2 октября.

В последний раз о том, что Севастополь хотят превратить в "столицу" дроностроительства, 30 сентября сообщил так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев.

"Здесь будут проектировать, испытывать и производить беспилотные авиационные системы. Сейчас дроны необходимы не только на фронте. Их можно применять в сельском хозяйстве, кадастре, строительстве, топливном секторе, пожарной охране. Это прекрасный шанс для Севастополя занять нишу и стать лидером отрасли", — заявил Развожаев.

Российский разведывательный дрон "Орлан-10" Фото: Известия

Медиа отмечает, что создать в Севастополе центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем президент РФ Владимир Путин поручил еще в июне 2023 года, однако срок создания центра отодвинули до 2030 года. По мнению экспертов, такому решению поспособствовала одна из самых веских причин: из-за ряда санкций РФ больше не может доставать необходимые для производства беспилотников комплектующие. Речь идет прежде всего о микросхемах и высококачественных оптических системах.

Эту проблему понимают даже российские эксперты в сфере проектирования и производства БПЛА. В частности генеральный директор компании по производству беспилотников "RDR" Евгений Буфетчиков в интервью севастопольскому изданию ForPost назвал технологическое отставание России от развитых стран одной из острых проблем российского дроностроения.

"У нас технологии еще не дошли до того, чтобы создавать микрочипы на основе 8-нм техпроцесса, мы строим минимум 180-нм. Наши контроллеры, по сравнению с иностранными, занимают очень много места и ни в один дрон просто не влезут", — сказал Буфетчиков.

Аналитики также отмечают, что разработать и спроектировать новые беспилотные аппараты российские и севастопольские ученые в состоянии, а вот воплотить новые идеи с помощью российских технологий невозможно – промышленность РФ отстает от технологически развитых стран уже не на годы, а на десятилетия. Однако эту проблему в РФ могут решить с помощью доставки в уже упоминаемый Севастополь контрабандных деталей, необходимых для сборки дронов.

Как сообщают военные эксперты, в России только один тип БПЛА собирают полностью из отечественных комплектующих – это "Орлан", разработанный еще в 2013 году. Другие же, в том числе ударные "Ланцеты", состоят из множества зарубежных деталей.

Первые упоминания в СМИ о разработке в оккупированном россиянами Севастополе беспилотников появились еще в начале 2022 года. Тогда созданная при Севастопольском государственном университете научно-исследовательская лаборатория разработала БПЛА в форме капли.

Кроме того сообщалось, что институт также работает над созданием тяжелых транспортных беспилотников и аэротакси. Также планировалась реализация проекта по построению автономных сетей беспилотного авиационного мониторинга с применением БВС вертикального взлета и посадки различных типов, базируемых на универсальных роботизированных платформах.

В начале июня на Петербургом международном экономическом форуме инженеры из Севастополя представили необычный беспилотник "Саранча-10". Он получил винтокольцевые двигатели, чтобы работать в сложных условиях и поднимать до 20 кг полезной нагрузки. Разработчики предложили использовать его для разных задач, в том числе и военных. Удалось ли пророссийской команде доработать аппарат и отправить его оккупационной армии, пока неизвестно.

БПЛА "Саранча-10", разработанный в Севастополе Фото: ТАСС

Напомним, ранее стало известно, что в Москве планируют создать еще 11 центров по сборке и разработке беспилотников. По состоянию на сейчас в российской столице уже открыт центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево".

В конце сентября мы писали о том, почему в России копируют украинский дрон "Чаклун". Директор российского КБ "Спектр" признал, что уже в ближайшее время студент одного из колледжей будут учиться производить копии захваченного в Украине БПЛА.