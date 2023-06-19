В Крыму создали огромный дрон "Саранча-10": предлагают использовать на войне (фото)

Беспилотник получил винтокольцевые двигатели, чтобы работать в сложных условиях и поднимать до 20 кг полезной нагрузки.

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В оккупированном Крыму разработали крупный беспилотник "Саранча-10", который предлагают использовать в военных целях. Об этом в Telegram сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

"Саранчу-10" представили на Петербургом международном экономическом форуме (ПМЭФ). Главной отличительной особенностью модели разработчики назвали винтокольцевой двигатель, который должен увеличивать подъемную силу. Это, в свою очередь, позволит беспилотнику летать в более сложных условиях, например, при сильном ветре, над морем или в горах. Устройство меняет направление движения поворотом лопасти, подобно вертолету.

Как уточняет российское издание "Известия", БПЛА "Саранча-10" разработали инженеры из Севастопольского государственного университета. Руководитель дирекции научной деятельности ВУЗа Алексей Чуклин заявил, что беспилотник можно применять как в гражданских, так и в военных целях.

Беспилотник "Саранча-10" на Петербургском международном экономическом форуме

Представитель университета не уточнил, как дрон будет полезен на поле боя, однако сообщил, что он может нести полезную нагрузку весом до 20 кг, и разработчики пытаются еще увеличить грузоподъемность. Если это правда, то "Саранча-10" способна поднимать тяжелые боеприпасы, чтобы затем устраивать бомбардировки. Заявлено также, что БПЛА может работать от аккумулятора в течение четырех часов или круглосуточно, если подавать электроэнергию по кабелю.

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