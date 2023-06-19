У Криму створили величезний дрон Саранча-10: пропонують використовувати на війні (фото)

Безпілотник отримав гвинтокільцеві двигуни, щоб працювати у складних умовах та піднімати до 20 кг корисного навантаження.

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В окупованому Криму розробили великий безпілотник "Саранча-10", який пропонують використовувати у військових цілях. Про це Telegram повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

"Саранчу-10" представили на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ). Головною особливістю моделі розробники назвали гвинтокільцевий двигун, який повинен збільшувати підіймальну силу. Це, зі свого боку, дасть змогу безпілотнику літати в складніших умовах, наприклад, за сильного вітру, над морем або в горах. Пристрій змінює напрямок руху поворотом лопатей, подібно до вертольота.

Як уточнює російське видання "Известия", БПЛА "Саранча-10" розробили інженери із Севастопольського державного університету. Керівник дирекції наукової діяльності ЗВО Олексій Чуклін заявив, що безпілотник можна застосовувати як у цивільних, так і військових цілях.

Безпілотник "Саранча-10" на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Представник університету не уточнив, яка саме користь від дрона буде на полі бою, проте повідомив, що він може нести корисне навантаження вагою до 20 кг, і розробники намагаються ще збільшити вантажність. Якщо це правда, то Саранча-10 здатний підіймати важкі боєприпаси, щоб потім влаштовувати бомбардування. Заявлено також, що БПЛА може працювати від акумулятора протягом чотирьох годин або цілодобово, якщо електроенергію подавати по кабелю.

Раніше писали, що російським військовим почали постачати "вітчизняні" квадрокоптери. Солдати скаржаться на погану якість збірки: на багатьох апаратах неправильно встановлено камери та гвинти, що призвело навіть до травм окупантів.

Нещодавно росіяни похвалилися своїм новим дроном "Патріот К30Т". Експерти вивчили конструкцію БПЛА та впізнали у ньому китайський квадрокоптер EVO II Pro V3 від компанії Autel Robotics, які вільно продаються на AliExpress.