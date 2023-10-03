Не похож ни на одно существо: как ИИ создал уникального робота и "обогнал" эволюцию

В будущем ИИ сможет придумывать крохотные машины, которые будут лечить людей или пробираться в самые трудные места для ремонта, уверены ученые.

Команда исследователей из Северо-Западного университета США, разработала первый на сегодняшний день искусственный интеллект (ИИ), который может разумно проектировать роботов с нуля. Об этом сообщает TechExplore.

Чтобы протестировать новый ИИ, исследователи дали системе простую подсказку: спроектируй робота, который сможет ходить по плоской поверхности. Хотя природе потребовались миллиарды лет, чтобы создать первый шагающий вид, новый алгоритм сжал эволюцию до молниеносной скорости, создав успешного шагающего робота за считанные секунды, говорится в опубликованной научной работе исследователей.

"Мы обнаружили очень быстрый алгоритм проектирования, управляемый искусственным интеллектом, который обходит пробки эволюции, не прибегая к предвзятости людей, — сказал руководитель проекта Сэм Кригман. — Мы сказали ИИ, что нам нужен робот, который мог бы ходить по земле и нажали кнопку. В мгновение ока он сгенерировал проект робота, который совсем не похож ни на одно животное, когда-либо ходившее по земле".

В целом Кригман удивлен и очарован дизайном робота, отметив, что большинство созданных человеком роботов выглядят как люди, собаки или хоккейные шайбы.

"Когда люди смотрят на этого робота, они могут увидеть бесполезный предмет, — сказал Кригман. — Я вижу рождение совершенно нового организма".

ИИ за несколько попыток прошел всю эволюцию "придумав" для робота ноги Фото: Скриншот

Хотя ученые составить более сложный запрос для ИИ с большим количеством нужных компонентов, но начать решили с основ — с ходящего робота. ИИ генерировал варианты и пытался сам их проанализировать сравнивая результат с поставленной человеком задачей.

В итоге с четвертой попытки ИИ осознал, что роботу нужны "ноги" и его финальный проект выглядел как пористый квадрат размером с мыло. Эту пористость вполне логична — она необходима для сгибания "тела" робота и для ходьбы, говорят исследователи.

Ученые по сценарию ИИ напечатали робота на 3D-принтере Фото: Скриншот

"Теперь каждый может наблюдать за эволюцией в действии, — сказал Кригман. — Прежде чем какие-либо животные смогли бегать, плавать или летать, прошли миллиарды и миллиарды лет проб и ошибок. Это потому, что у эволюции нет предвидения. Она не может заглянуть в будущее, чтобы узнать, будет ли конкретная мутация полезной или катастрофической. А ИИ, имея огромную базу информации, способен сжать эволюции в один миг".

Хотя первый робот созданный ИИ нельзя назвать шедевром, но Кригман уже представляет себе целый мир роботов, созданных с помощью нейросетей. Когда-нибудь более совершенные роботы смогут перемещаться по обломкам рухнувшего здания, следуя тепловым и вибрационным сигнатурам, для поиска застрявших людей и животных, или они смогут перемещаться по канализационным системам для диагностики проблем, прочистки труб и устранения повреждений. ИИ также сможет создавать нанороботов, которые будут проникать в человеческое тело и управлять кровотоком, очищая артерии и следить за здоровьем, уверен ученый.

Вот как ИИ создал робота

Ранее Фокус рассказывал, что ученные создали робота-малютку MilliMobile, который может работать бесконечно. Маленький аппарат похож на игрушку, но может нести различные датчики втрое тяжелее его собственного веса.