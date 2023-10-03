В Сербии показали универсальный дрон-камикадзе Raven 145: что он может (фото)

Беспилотная система предназначена для дальнего наблюдения и нанесения ударов. Она способна поражать различные цели.

На выставке Partner 2023 в Сербии компания Yugoimport SDPR J.P. представила беспилотную систему вооружения Raven 145. Об этом сообщило медиа Armyrecognition во вторник, 3 октября.

Система предназначена для наблюдения в реальном времени и нанесения ударов по целям, находящимся за передним краем зоны боевых действий. Она может применяться против танков, бронемашин, командных пунктов, артиллерийских позиций, а также подвижных и неподвижных целей, таких как патрульные катера и беспилотники.

Боеприпас Raven 145 имеет заданную дальность полета 150 км и максимальную скорость 150 км/ч. Максимальная высота полета составляет 2000 м. Масса беспилотника в снаряженном состоянии составляет 50 кг, в пустом — 35 кг, а полезная нагрузка — 15 кг.

Запуск беспилотника осуществляется с помощью твердотопливного ракетного двигателя, а в полете он приводится в движение двухцилиндровым плоским двигателем, работающим на бензине. Размеры беспилотника составляют 2,2 м в длину и 2,4 м в размахе крыла, высота при присоединенном ускорителе — 0,4 м.

Станция управления беспилотником интегрирована в шасси грузовика и включает две кондиционируемые консоли наведения. В этой конфигурации имеется антенна с дальностью действия 200 км, а также альтернативный переносной вариант управления с антенной дальностью действия 50 км. Пусковая установка крепится к полноприводному грузовику, способному перевозить 3,5 тонны и вмещать до 18 пусковых контейнеров. Гидравлический механизм обеспечивает угол запуска 45 градусов с помощью подъемной платформы.

Размеры беспилотника составляют 2,2 м в длину и 2,4 м в размахе крыла, высота при присоединенном ускорителе — 0,4 м.

Крылья беспилотника первоначально складываются внутри контейнера, а после его извлечения автоматически раскладываются, обеспечивая полет. Весь процесс запуска занимает около минуты, после чего беспилотник может быть переведен в боеготовое состояние, полностью вооружен и заправлен топливом.

Крылья беспилотника первоначально складываются внутри контейнера, а после его извлечения автоматически раскладываются, обеспечивая полет.

Напомним, неделю назад в Китае представили "всевидящий" дрон DJI Mini 4 Pro. Передовые технологии позволяют квадрокоптеру передавать 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду на расстояние 20 км и упрощают управление в сложных условиях.

А в конце августа Иран представил новый ударный дрон Mohajer-10. Беспилотник напоминает американский MQ-9 Reaper, но отстает от него на два десятилетия, считают израильские эксперты.