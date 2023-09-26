В Китае представили "всевидящий" дрон DJI Mini 4 Pro: чем он удивит пилотов (видео)

Передовые технологии позволяют квадрокоптеру передавать 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду на расстояние 20 км и упрощают управление в сложных условиях.

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Компания DJI презентовала беспилотник DJI Mini 4 Pro — первый мини-квадрокоптер с функцией всенаправленного обнаружения препятствий. Информация об этом появилась на официальном сайте разработчика DJI в понедельник, 25 сентября.

DJI Mini 4 Pro включает в себя комплексные обновления системы зрительного восприятия, системы обработки изображений, системы передачи видео и интеллектуальных функций. Беспилотник имеет легкий вес (249 г) и может похвастаться системой всенаправленного обзора, обеспечивающей всенаправленное обнаружение препятствий. Он использует новую платформу обработки изображений и поддерживает запись HDR-видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду с дополнительными 10-битными цветовыми режимами D-Log M и HLG, что повышает качество съемки при различных характеристиках. Он оснащен цифровой системой передачи видео DJI O4 FHD, обеспечивающей максимальную дальность передачи до 20 км. Он оснащен недавно обновленной системой ActiveTrack 360°, функцией полета по маршрутной точке, расширенным режимом возврата домой, круиз-контролем и другими интеллектуальными функциями.

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Камера Mini 4 Pro создает максимальный визуальный эффект с помощью HDR 4K/60 кадров в секунду и видео 4K/100 кадров в секунду, а 10-битный D-Log M и HLG помогают захватывать потрясающий диапазон цветов и обеспечивают большую гибкость при редактировании и публикации. А система всенаправленного бинокулярного зрения дополнена 3D-инфракрасным датчиком в нижней части аппарата.

Так выглядит новый DJI Mini 4 Pro

Технические характеристики DJI Mini 4 Pro

взлетный вес — около 249 г;

размеры — 148×94×64 мм;

максимальная скорость подъема — от 3 до 5 м/с в зависимости от режима;

максимальная горизонтальная скорость — о 12 до 16 м/с;

максимальная высота взлета — от 3000 до 4000 м в зависимости от типа аккумулятора;

максимальное время полета — от 34 до 45 мин;

максимальное время зависания — от 30 до 39 мин;

максимальное расстояние полета — от 18 до 25 км;

максимальный угол наклона — 35°;

рабочая температура — от -10° до 40° C;

глобальная навигационная спутниковая система — GPS + Galileo + "Бэйдоу";

стабилизация — 3-осевой механический стабилизатор;

тип датчика — система всенаправленного бинокулярного зрения, дополненная 3D-инфракрасным датчиком в нижней части самолета;

цена — 799 €.

Напомним, в начале декабря 2022 года мы писали о том, что DJI Mini 3 может стать еще одной моделью в арсенале ВСУ. DJI Mini 3 совместим с контроллером DJI RC со встроенным экраном, к которому не нужно подключать смартфон.

А в ноябре 2022 года DJI выпустила довольно крупный квадрокоптер Mavic 3 Multispectral. Он получил две камеры для высококачественной съемки с воздуха: RGB с 20-мегапиксельным датчиком и мультиспектральную с четырьмя объективами.