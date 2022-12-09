Дрон DJI Mini 3 может стать еще одной моделью в арсенале ВСУ: характеристики устройства

Компания DJI объединила в модели все самое лучшее от двух беспилотников DJI Mini 2 и Mini 3 Pro.

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Китайский производитель DJI готовится выпустить квадрокоптер Mini 3, в котором сочетаются преимущества предыдущих топовых моделей. Новые подробности стали известны порталу TechRadar.

Как считают аналитики, DJI Mini 3 — это нечто среднее между DJI Mini 2 (2020 год) и Mini 3 Pro (август 2022 года). Новинка значительно лучше Mini 2 благодаря камере с большим сенсором, высокому качеству вертикального видео, времени полета продолжительностью 38 минут. DJI Mini 3 совместим с контроллером DJI RC со встроенным экраном, к которому не нужно подключать смартфон.

Если же сравнивать Mini 3 Pro, то новый дрон лишился датчиков обнаружения препятствий и системы OcuSync 3.0 для передачи видео высокого разрешения на 12 км, состоящей из модуля Air Unit, трех антенн и дополнительных разъемов. DJI Mini 3 получил более старую систему DJI O2, обладающую меньшей дальностью и надежностью. Беспилотник имеет такую же камеру с 1/1,3-дюймовый CMOS-датчиком, что и Mini 3 Pro, но не может снимать снимать видео 4K/60p (максимум 4K/30p), а скорость передачи данных ограничена 100 Мбит/с.

DJI Mini 3 выпустят на рынок с 22 ноября по цене $469 (за базовую комплектацию), которая находится как раз между Mini 2 и Mini 3 Pro. Комплект Mini 2 с контроллером DJI RC-N1 остается в продаже за $449, аналогичный набор Mini 3 — за $559, а Mini 3 Pro — за $759.

DJI также вернула комплекты "Fly More Combo" для Mini 3. Эти комплекты включают в себя дополнительные элементы, такие как две батареи, запасные пропеллеры, зарядное устройство и наплечную сумку. На Mini 3 Pro опция "Fly More Pro" была дополнительной опцией, но в случае с Mini 3, контроллер и дополнительные аксессуары можно купить дешевле одним набором, чем по отдельности, за $718.

Ранее писали, что DJI продает восстановленные дроны Mini 3 Pro по сниженной цене. Компания предоставляет гарантию, но предупреждает, что корпусы устройств могут быть поцарапаны или повреждены.

В ноябре DJI выпустила довольно крупный квадрокоптер Mavic 3 Multispectral. Он получил две камеры для высококачественной съемки с воздуха: RGB с 20-мегапиксельным датчиком и мультиспектральную с четырьмя объективами.