Дрон DJI Mini 3 може стати ще однією моделлю в арсеналі ЗСУ: характеристики пристрою

Компанія DJI поєднала в моделі все найкраще від двох безпілотників DJI Mini 2 та Mini 3 Pro.

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Китайський виробник DJI готується випустити квадрокоптер Mini 3, у якому поєднуються переваги попередніх топових моделей. Нові подробиці стали відомі порталу TechRadar.

Як вважають аналітики, DJI Mini 3 — це щось середнє між DJI Mini 2 (2020 рік) та Mini 3 Pro (серпень 2022 року). Новинка значно краща за Mini 2 завдяки камері з великим сенсором, високій якості вертикального відео, часу польоту тривалістю 38 хвилин. DJI Mini 3 сумісний із контролером DJI RC із вбудованим екраном, до якого не потрібно підключати смартфон.

Якщо ж порівнювати Mini 3 Pro, новий дрон втратив датчики виявлення перешкод і системи OcuSync 3.0 для передачі відео високої роздільної здатності на 12 км, що складається з модуля Air Unit, трьох антен і додаткових роз'ємів. DJI Mini 3 отримав старішу систему DJI O2, що має меншу дальність і надійність. Безпілотник має таку саму камеру з 1/1,3-дюймовим CMOS-датчиком, що і Mini 3 Pro, але не може знімати відео 4K/60p (максимум 4K/30p), а швидкість передачі даних обмежена 100 Мбіт/с.

DJI Mini 3 випустять на ринок з 22 листопада за ціною $469 (за базову комплектацію), яка знаходиться саме між Mini 2 і Mini 3 Pro. Комплект Mini 2 з контролером DJI RC-N1 залишається у продажу за $449, аналогічний набір Mini 3 — за $559, а Mini 3 Pro — за $759.

DJI також повернула комплекти "Fly More Combo" для Mini 3. Ці комплекти включають додаткові елементи, такі як дві батареї, запасні пропелери, зарядний пристрій і сумку на плечі. На Mini 3 Pro опція "Fly More Pro" була додатковою опцією, але у випадку з Mini 3, контролер та додаткові аксесуари можна купити дешевше одним набором, ніж окремо, за $718.

Раніше писали, що DJI продає відновлені дрони Mini 3 Pro за зниженою ціною. Компанія надає гарантію, але попереджає, що корпуси пристроїв можуть бути подряпані чи пошкоджені.

У листопаді DJI випустила досить великий квадрокоптер Mavic 3 Multispectral. Він отримав дві камери для високоякісної зйомки з повітря: RGB з 20-мегапіксельним датчиком та мультиспектральну з чотирма об'єктивами.