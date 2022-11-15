Побиті, але з гарантією: DJI дешево розпродає відновлені дрони Mini 3 Pro

Вартість відремонтованих БПЛА на $100-$122 нижча за нові, і компанія обіцяє повну справність.

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Популярний китайський виробник DJI почала продавати відновлені дрони Mini 3 Pro за зниженою ціною. Про це повідомляє портал IT Home.

DJI вже продає відремонтовану техніку в Китаї набагато дешевше за нові пристрої. Наприклад, дрон Mini 3 Pro у комплекті зі звичайним пультом дистанційного керування пропонують за 4079 юанів ($579) замість 4788 юанів ($680), знижка становить близько $100. Та сама модель, але з пультом, оснащеним екраном, продається після ремонту за 4929 юанів ($700) замість 5788 юанів ($822), тобто на $122 дешевше.

Фото: Скриншот

DJI Mini 3 Pro — це компактний квадрокоптер вагою всього 249 грамів, оснащений подвійними датчиками світла розміром 1/1,3 дюйми, оглядовими камерами, спрямованими вперед, назад і вниз, системами бінокулярного зору, ToF і APAS 4.0 (система допомоги при польоті). Камери записують відео з роздільною здатністю до 4K з частотою 60 кадрів за секунду. Заряду акумулятора вистачає на 47 хвилин польоту, його можна замінити на збільшену версію, що має вдвічі більшу ємність.

Згідно з офіційним поданням, DJI ретельно ремонтує пристрої і перед продажем просить обов'язкові випробування для перевірки на відповідність стандартам якості. Відновлені дрони на вигляд практично не відрізняються від нових, хоча можуть мати незначні дефекти, такі як подряпини.

Компанія надає на них повноцінну гарантію з таким самим терміном дії та обіцяє технічне обслуговування. У випадку несправності власник може обміняти свій дрон на інший відновлений з будь-яких причин, крім зовнішнього вигляду.

Нагадаємо, DJI випускає здешевлену версію дрону Mavic 3 з камерою Hasselblad. Модель, що отримала частку Classic у назві, втратила 12-мегапіксельний телеоб'єктив, але в іншому мало чим поступається оригіналу.

Нещодавно інженери переробили аграрний дрон DJI Agras T30, змусивши його скидати гранати замість добрив. Партію таких безпілотників отримали бійці добровільного спецпідрозділу "Сонечко" із Закарпатської області.