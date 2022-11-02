DJI випускає дешеву версію дрона Mavic із камерою Hasselblad: характеристики моделі (відео)

Mavic 3 Classic отримав камеру Four Thirds Hasselblad, але втратив камеру із зумом.

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Дрон Mavic 3 тепер коштуватиме дещо дешевше, а все тому, що його позбавили додаткового 12-мегапіксельного телеоб'єктива. Про це повідомляє видання newatlas.com.

У комплектацію дрона DJI Mavic 3 Classic входитиме 20-мегапіксельний CMOS-модуль камери Hasselblad 4/3. Такий же встановлений і на дорожчому безпілотнику Mavic 3. Однак Classic втратить додатковий датчик на 12 Мп. Це суттєво знизить його ціну.

Окрім можливості знімати 12-бітні фотографії у форматі RAW, квадрокоптер Mavic 3 Classic може знімати відео 5,1K (5120 x 2700 пікс.) зі швидкістю до 50 кадрів за секунду й бітрейтом H.264/H.265 200 Мбіт/с. Частота кадрів кінематографічного та UHD 4K досягає 120 кадрів, а Full HD можна записувати зі швидкістю 200 кадрів на секунду.

Камера встановлена ​​на 3-осьовому підвісі й оснащена об'єктивом F2.8, еквівалентним 24 мм. Технологія Natural Color Solution від Hasselblad обіцяє "живу, але природну" точність передачі кольору для фотографій і відео. Стандартна світлочутливість становить ISO 100-6400, а новий нічний режим для відео — в діапазоні ISO 800-12800.

Як і преміальна модель, цей "мавік класик" використовує систему передачі O3+ для прямої трансляції з роздільною здатністю 1080p/60 кадрів за секунду на відстані до 15 км, може залишатися в повітрі до 46 хв без підзарядки, використовує безліч візуальних датчиків для всеспрямованого виявлення й ухилення від перешкод, а також оснащений приймачем AirSense ADS-B для попередження пілота про найближчі літаки. Є 8 ГБ убудованої пам'яті плюс розширення SD. Максимальний час польоту Mavic 3 Classic на одній зарядці складає 46 хв.

На додаток до автоматичного відстеження об'єкта була включена нова функція круїз-контролю, за допомогою якої пілоти можуть мінімізувати тремтіння камери, викликане ручним управлінням швидкістю, що обіцяє значно покращити зображення. Повернувшись на землю, дрон може через бездротовий зв'язок передавати отриманий контент прямо на смартфон через Wi-Fi 6 без необхідності підключення до пульта дистанційного керування.

DJI також повідомляє, що новий безпілотник відповідає правилам FAA Remote ID у США та може літати без ліцензії в Європі за сертифікацією C1.

Дрон із камерою Mavic 3 Classic зараз продають за ціною $1469, а разом із контролером DJI RC-N1 його цінник досягає $1599, якщо додатково потрібен пульт Д/У, то ціна підніметься до $1799. Він також сумісний із RC Pro, хоча його необхідно придбати окремо. Зазначимо, що Mavic 3 Classic можна використовувати окремо з контролером RC-N1 або RC, а також він сумісний із контролером DJI RC Pro .Комплект Fly More Kit також доступний за $649, до нього входять дві додаткові батареї, концентратор для заряджання та автомобільний зарядний пристрій, запасні реквізити й сумка для перенесення.

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