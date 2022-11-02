DJI выпускает дешевую версию дрона Mavic с камерой Hasselblad: характеристики модели (видео)

Mavic 3 Classic получил камеру Four Thirds Hasselblad, но лишился камеры с зумом.

Related video

Дрон Mavic 3 теперь будет стоить несколько дешевле, а все потому что его лишили дополнительного 12-мегапиксельного телеобъектива. Об этом сообщает издание newatlas.com.

В комплектацию дрона DJI Mavic 3 Classic будет входить 20-мегапиксельный CMOS-модуль камеры Hasselblad 4/3. Такой же установлен и на более дорогом беспилотнике Mavic 3. Однако Classic лишится дополнительного датчика на 12 Мп. Это существенно снизит его цену.

Помимо возможности снимать 12-битные фотографии в формате RAW, квадрокоптер Mavic 3 Classic может снимать видео 5,1K (5120 x 2700 пикс.) со скоростью до 50 кадров в секунду и битрейтом H.264/H.265 200 Мбит/с. Частота кадров кинематографического и UHD 4K достигает 120, а Full HD можно записывать со скоростью 200 кадров в секунду.

Камера установлена ​​на 3-осевом подвесе и оснащена объективом F2.8, эквивалентным 24 мм. Технология Natural Color Solution от Hasselblad обещает "живую, но естественную" точность цветопередачи для фотографий и видео. Стандартная светочувствительность составляет ISO 100–6 400, а новый ночной режим для видео — в диапазоне ISO 800–12 800.

Как и премиальная модель, этот "мавик классик" использует систему передачи O3+ для прямой трансляции с разрешением 1080p/60 кадров в секунду на расстоянии до 15 км, может оставаться в воздухе до 46 мин. без подзарядки, использует множество визуальных датчиков для всенаправленного обнаружения и уклонения от препятствий, а также оснащен приемником AirSense ADS-B для предупреждения пилота о ближайших самолетах. Имеется 8 ГБ встроенной памяти плюс расширение SD. Максимальное время полета Mavic 3 Classic на одной зарядке составляет 46 мин.

В дополнение к автоматическому отслеживанию объекта была включена новая функция круиз-контроля, с помощью которой пилоты могут свести к минимуму дрожание камеры, вызванное ручным управлением скоростью, что обещает значительно улучшить изображение. Вернувшись на землю, дрон может по беспроводной связи передавать захваченный контент прямо на смартфон через Wi-Fi 6 без необходимости подключения к пульту дистанционного управления.

DJI также сообщает, что новый беспилотник соответствует правилам FAA Remote ID в США и может летать без лицензии в Европе по сертификации C1.

Lрон с камерой Mavic 3 Classic в настоящее время продается по цене $1469, а вместе с контроллером DJI RC-N1 его ценник достигает $1599, если дополнительно нужен пульт Д/У, то цена поднимется до $1799. Он также совместим с RC Pro, хотя его необходимо приобретать отдельно. Отметим, что Mavic 3 Classic можно использовать отдельно, с контроллером RC-N1 или RC, а также он совместим с контроллером DJI RC Pro. Комплект Fly More Kit также доступен за $649, в него входят две дополнительные батареи, концентратор для зарядки и автомобильное зарядное устройство, запасные реквизиты и сумка для переноски.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ бомбардировали силы противника при помощи ударного дрона Punisher украинского производства.