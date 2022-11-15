Побитые, но с гарантией: DJI по дешевке распродает восстановленные дроны Mini 3 Pro

Стоимость отремонтированных БПЛА на $100-$122 ниже новых, и компания обещает полную исправность.

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Популярный китайский производитель DJI начала продавать восстановленные дроны Mini 3 Pro по сниженной цене. Об этом сообщает портал IT Home.

DJI уже продает отремонтированную технику в Китае гораздо дешевле новых устройств. К примеру, дрон Mini 3 Pro в комплекте с обычным пультом дистанционного управления предлагают за 4079 юаней ($579) вместо 4788 юаней ($680), скидка составляет около $100. Та же модель, но с пультом, оснащенным экраном, продается после ремонта за 4929 юаней ($700) вместо 5788 юаней ($822), то есть на $122 дешевле.

Фото: Скриншот

DJI Mini 3 Pro — это компактный квадрокоптер весом всего 249 граммов, оснащенный двойными датчиками света размером 1/1,3 дюйма, обзорными камерами, направленными вперед, назад и вниз, системами бинокулярного зрения, ToF и APAS 4.0 (система помощи при полете). Камеры записывают видео с разрешением до 4K с частотой 60 кадров в секунду. Заряда аккумулятора хватает на 47 минут полета, его можно заменить на увеличенную версию, обладающую в два раза большей емкостью.

Согласно официальному представлению, DJI тщательно ремонтирует устройства и перед продажей продит обязательные испытания для проверки на соответствие стандартам качества. Восстановленные дроны по внешнему виду практически не отличаются от новых, хотя могут иметь незначительные дефекты, такие как царапины.

Компания предоставляет на них полноценную гарантию с таким же сроком действия и обещает техническое обслуживание. В случае поломки владелец может обменять свой дрон на другой восстановленный по любым причинам, кроме внешнего вида.

Напомним, DJI выпускает удешевленную версию дрона Mavic 3 с камерой Hasselblad. Модель, получившая приставку Classic в названии, лишилась 12-мегапиксельного телеобъектива, но в остальном мало чем уступает оригиналу.

Недавно инженеры переделали аграрный дрон DJI Agras T30, заставив его сбрасывать гранаты вместо удобрений. Партию таких беспилотников получили бойцы добровольческого спецподразделения "Солнышко" из Закарпатской области.