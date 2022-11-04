Снаряды вместо удобрений: аграрный дрон DJI Agras T30 научили бомбардировать ВС РФ

Новый дрон получат бойцы украинского спецподразделения "Солнышко".

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Бойцы добровольческого спецподразделения "Солнышко" из Закарпатской области получили мощный беспилотные летательный аппарат DJI Agras T30. О пополнении глава местной областной военной администрации Виктор Мыкыта написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что DJI Agras T30 может поднимать в воздух несколько мин общим весом до 30 кг, а также сбрасывать их по команде оператора: все сразу или по очереди. Украинские военные запускают два беспилотника — один проводит разведку и обнаруживает российские позиции, а DJI Agras T30 подлетает следом и устраивает бомбардировку с высоты около 30 м.

"Это важный, необходимый и высокотехнологичный элемент современного боя и направляем усилия на получение такого оборудования и передачу его в зону ведения боевых действий", — подчеркнул Мыкыта.

[ + – ] Поставка дронов DJI Agras T30 Фото: Facebook

Пусть украинские военные используют беспилотник в боевых целях, изначально DJI разработала Agras T30 для сельского хозяйства. Его оснастили 30-литровым контейнером и системой для опрыскивания растений с помощью специальных распылителей.

Модель получила две камеры с видом от первого лица, которые позволяют оператору осматриваться, не поворачивая корпус аппарата. В арсенале Agras T30 также есть сферический радар, который обнаруживает объекты вокруг независимо от освещения и погодных условий, а также яркий прожектор для работы ночью.

Пульт дистанционного управления поддерживает стабильную передачу видео на расстоянии до 5 км, а яркий 5,5-дюймовый экран обеспечивает оператору хорошую видимость даже под прямыми солнечными лучами. Один пульт может управлять несколькими дронами одновременно. Аппарат также имеет защиту от помех.

[ + – ] Дрон DJI Agras T30 Фото: Facebook

Одним из главных преимуществ БПЛА разработчики называют прочность. Корпус полностью закрыт и защищен от воды, пыли и других угроз по стандарту IP67. Все важные элементы имеют три уровня защиты от повреждений.

"Умная" батарея обладает емкостью 29 000 мАч, после разрядки ее можно сразу же заменить на другую. Стандартная зарядная батарея мощностью 7200 Ватт заряжает аккумулятор всего за 10 мин.

Характеристики DJI Agras T30

Максимальная взлетная масса: 78 кг

Максимальная скорость полета: 10 м/с

Максимальная высота: 4,5 км

Продолжительность полета: 20,5 мин. при весе 36,6 кг

Вес без аккумулятора: 26,3 кг

Недавно военные в Харькове получили украинские дроны-бомбардировщики "Кажан". Они могут нести и сбрасывать до трех снарядов за вылет.

Тем временем, "Укроборонпром" разрабатывает новый ударный дрон для ВСУ. Подробные характеристики пока хранят в секрете, однако известно, что он сможет пролетать до 1 тыс. км и нести 70-75 кг полезной нагрузки.