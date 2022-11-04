Снаряди замість добрив: аграрний дрон DJI Agras T30 навчили бомбардувати ЗС РФ

Новий дрон отримають бійці українського спецпідрозділу "Сонечко".

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Бійці добровольчого спецпідрозділу "Сонечко" із Закарпатської області отримали потужний безпілотний літальний апарат DJI Agras T30. Про поповнення голова місцевої обласної військової адміністрації Віктор Микита написав на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що DJI Agras T30 може піднімати у повітря кілька мін загальною вагою до 30 кг, а також скидати їх за командою оператора: всі одразу чи по черзі. Українські військові запускають два безпілотники — один проводить розвідку та фіксує російські позиції, а DJI Agras T30 підлітає слідом і влаштовує бомбардування з висоти майже 30 м.

"Це важливий, необхідний і високотехнологічний елемент сучасного бою і спрямовуємо зусилля на отримання такого обладнання і передавання його в зону ведення бойових дій", — наголосив Микита.

[ + – ] Постачання дронів DJI Agras T30 Фото: Facebook

Нехай українські військові використовують безпілотник із бойовою метою, спочатку DJI розробила Agras T30 для сільського господарства. Його оснастили 30-літровим контейнером і системою для обприскування рослин за допомогою спеціальних розпилювачів.

Модель отримала дві камери з видом від першої особи, які дозволяють оператору оглядатись, не повертаючи корпус апарата. В арсеналі Agras T30 також є сферичний радар, який фіксує об'єкти навколо незалежно від освітлення і погодних умов, а також яскравий прожектор для роботи вночі.

Пульт дистанційного керування підтримує стабільне передавання відео на відстані до 5 км, а яскравий 5,5-дюймовий екран забезпечує оператору хорошу видимість навіть під прямим сонячним промінням. Один пульт може керувати кількома дронами одночасно. Апарат також має захист від перешкод.

[ + – ] Дрон DJI Agras T30 Фото: Facebook

Однією з головних переваг БПЛА розробники називають міцність. Корпус повністю закритий і захищений від води, пилу й інших загроз за стандартом IP67. Усі важливі елементи мають три рівні захисту від пошкоджень.

"Розумна" батарея має ємність 29 000 мАгод, після розрядки її можна відразу ж замінити на іншу. Стандартна зарядна батарея потужністю 7 200 Ватт заряджає акумулятор лише за 10 хв.

Характеристики DJI Agras T30

максимальна злітна вага: 78 кг;

максимальна швидкість польоту: 10 м/с;

максимальна висота: 4,5 км;

тривалість польоту: 20,5 хв. при вазі 36,6 кг;

вага без акумулятора: 26,3 кг.

Нещодавно військові у Харкові отримали українські дрони-бомбардувальники "Кажан". Вони можуть нести та скидати до трьох снарядів за виліт.

Тим часом "Укроборонпром" розробляє новий ударний дрон для ЗСУ. Детальні характеристики поки що зберігають у секреті, проте відомо, що він зможе пролітати до 1 тис. км і нести 70-75 кг корисного навантаження.