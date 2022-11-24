Вийшов новий дрон Mavic 3 Multispectral: характеристики квадрокоптера (відео)

Дрон Mavic 3M здатний розпізнати деталі, непомітні для людського ока.

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Компанія DJI днями презентувала нову модель дрона — Mavic 3 Multispectral (Mavic 3M), оснащену мультиспектральною системою візуалізації, пише dronedj.com.

Квадрокоптер Mavic 3M позиціонують як пристрій для фермерів. Дрон важить лише 951 г. Час його роботи становить 43 хв, тобто одного заряду вистачить на обліт території площею 2 кв. км.

Інженери DJI використовували систему камер "два в одному" — RGB-камера, оснащена 4/3-дюймовим CMOS-сенсором і 20-мегапіксельним датчиком, механічним затвором із максимальною витримкою 1/2000 і мультиспектральна камера з чотирма об'єктивами, що забезпечує деталізацію одержуваних зображень (вловлює деталі, непомітні для людського ока).

Завдяки цим камерам DJI Mavic 3M може виконувати такі завдання як високоточна аерофотозйомка, моніторинг росту сільськогосподарських культур, виявлення аномалій урожаю, інтелектуальний аналіз даних. Дрон здатний зібрати інформацію з полів, що займають площу до 70 га.

БПЛА DJI Mavic 3M має RTK-модуль для позиціонування на сантиметровому рівні. Дрон, камера та модуль RTK синхронізуються, щоб надати якомога точнішу інформацію з камери. Це означає, що новий квадрокоптер може здійснювати зйомку без наземних контрольних точок. Крім того, Mavic 3M оснащений системою передавання відео O3, яка об'єднує два канали передавання сигналів і чотири канали прийому сигналів і підтримує наддальню дальність передавання 15 км.

Через вбудований хмарний API DJI, заснований на протоколі MQTT в Pilot 2, користувачі можуть безпосередньо підключати Mavic 3M до сторонньої хмарної платформи для збору інформації, потокового відео, фотоданих та іншої інформації без необхідності використовувати окрему програму. Mavic 3M також підтримує Mobile SDK 5 (MSDK5), дозволяючи користувачам легко розробляти ексклюзивні програми керування для таких сценаріїв, як інтелектуальний моніторинг.

За деякими даними ціна дрона становитиме понад 3 500 доларів.

Раніше ми писали про те, що на ринок вийшла модель мінідрона від DJI — DJI Mini 3.