Розкрито деякі характеристики нового дрона DJI Mini 3: він важить менш як 250 г

Офіційно дрон презентують 22 листопада.

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Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) отримала від DJI запит на дозвіл на використання нової моделі дрона — DJI Mini 3, який важить близько 250 г, пише dronedj.com.

Усього три тижні тому DJI представила відносно недорогий квадрокоптер. А тепер, найімовірніше, на ринок надійде ще одна новинка.

Згідно з інформацією на етикетці, наданій FCC, новий дрон DJI Mini 3 живитиметься від батареї на 7,38 В, такий же, як у Mini 3 Pro. А ось місткість батареї не згадується. Навряд чи DJI заощаджуватиме на часі польоту, тому місткість має бути достатньою для польоту, який триває понад пів години, припускають журналісти.

Щоб зробити дрон Mavic 3 доступним, розробник пожертвував телеоб'єктивом. У випадку з Mini 3 компанія, найімовірніше, теж втратила деякі функції, йдеться у матеріалі.

"Чи означає це відмову від триспрямованого виявлення перешкод або повороту підвісу на 90 градусів, що дозволяє користувачам знімати високоякісні вертикальні зображення для соціальних мереж? Можливо, скорочення торкнуться камер, тому що DJI запропонувала повністю покращену систему обробки зображень з Mini 3 Pro — 1 /1,3-дюймовий CMOS-сенсор камери з подвійною чутливістю ISO», — пише ЗМІ.

У будь-якому випадку, новий безпілотник повинен бути не гіршим за популярний і функціональний Mini 2, який продається на глобальному ринку за $449.

Раніше Фокус інформував про те, що інженер з України Михайло Дронов протестував у дії два нові бойові дрони власного виробництва. Один БПЛА використовуватимуть для атак сил противника, а другий — для розвідки.