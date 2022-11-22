Раскрыты некоторые характеристики нового дрона DJI Mini 3: он весит менее 250 г

Официально дрон презентуют 22 ноября.

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Федеральная комиссия по связи США (FCC) получила от DJI запрос на разрешение использования новой модели дрона — DJI Mini 3, который весит около 250 г, пишет dronedj.com.

Всего три недели назад DJI представила относительно недорогой квадрокоптер. А теперь, скорее всего, на рынок поступит еще одна новинка.

Согласно информации на этикетке, предоставленной FCC, новый дрон DJI Mini 3 будет питаться от батареи на 7,38 В, такой же, как у Mini 3 Pro. А вот емкость батареи не упоминается. Вряд ли DJI будет экономить на времени полета, поэтому емкость должна быть достаточной для полета, который длится более получаса, предполагают журналисты.

Чтобы сделать дрон Mavic 3 доступным, разработчик пожертвовал телеобъективом. В случае с Mini 3 компания, скорее всего, тоже избавилась от некоторых функций, говорится в материале.

"Означает ли это отказ от трехнаправленного обнаружения препятствий или поворота подвеса на 90 градусов, который позволяет пользователям снимать высококачественные вертикальные изображения для социальных сетей? Возможно, "сокращения" коснутся камер, потому что DJI предложила полностью улучшенную систему обработки изображений с Mini 3 Pro — 1/1,3-дюймовый CMOS-сенсор камеры с двойной чувствительностью ISO", — пишет СМИ.

В любом случае, новый беспилотник должен быть не хуже популярного и функционального Mini 2, который продается на глобальном рынке за $449.

Ранее Фокус информировал о том, что инженер из Украины Михаил Дронов протестировал в действии два новых боевых дрона собственного производства. Один БПЛА будут использовать для атак сил противника, а второй — для разведки.