Вышел новый дрон Mavic 3 Multispectral: характеристики квадрокоптера (видео)

Дрон Mavic 3M способен распознать детали, незаметные человеческому глазу.

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Компания DJI на днях презентовала новую модель дрона — Mavic 3 Multispectral (Mavic 3M), оснащенную мультиспектральной системой визуализации, пишет dronedj.com.

Квадрокоптер Mavic 3M позиционируют как устройство для фермеров. Дрон весит всего 951 г. Время его работы составляет 43 мин., то есть одного заряда хватит на облет территории площадью 2 кв. км.

Инженеры DJI использовали систему камер "два в одном" — RGB-камера, оснащенная 4/3-дюймовым CMOS-сенсором и 20-мегапиксельным датчиком, механическим затвором с максимальной выдержкой 1/2000 и мультиспектральная камера с четырьмя объективами, обеспечивающая детализацию получаемых изображений (улавливает детали, незаметные человеческому глазу).

Благодаря этим камерам DJI Mavic 3M может выполнять такие задачи, как высокоточная аэрофотосъемка, мониторинг роста сельскохозяйственных культур, выявление аномалий урожая, интеллектуальный анализ данных. Дрон способен собрать информацию с полей, занимающих площадь до 70 гектаров.

БПЛА DJI Mavic 3M имеет RTK-модуль для позиционирования на сантиметровом уровне. Дрон, камера и модуль RTK синхронизируются, чтобы предоставить как можно более точную информацию с камеры. Это означает, что новый квадрокоптер может выполнять съемку без использования наземных контрольных точек. Кроме того, Mavic 3M оснащен системой передачи видео O3, которая объединяет два канала передачи сигналов и четыре канала приема сигналов и поддерживает сверхдальнюю дальность передачи 15 км.

Через встроенный облачный API DJI, основанный на протоколе MQTT в Pilot 2, пользователи могут напрямую подключать Mavic 3M к сторонней облачной платформе для сбора информации, потокового видео, фотоданных и другой информации без необходимости использовать отдельное приложение. Mavic 3M также поддерживает Mobile SDK 5 (MSDK5), позволяя пользователям легко разрабатывать эксклюзивные приложения управления для таких сценариев, как интеллектуальный мониторинг.

По некоторым данным цена дрона составит более 3500 долларов.

Ранее мы писали о том, что на рынок вышла модель мини-дрона от DJI — DJI Mini 3.