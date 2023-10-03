Австралийский "антишахед" Slinger заменит дорогие ракеты: эксперты рассказали, как (видео)
Малогабаритные воздушные цели противника комплекс Slinger уничтожает в ценовом диапазоне от $100 до $1000 в зависимости от типов боеприпасов.
Антидронные комплексы Slinger от Австралии помогут задешево сбивать вражеские Shahed. Об этом рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала Еспресо во вторник, 3 октября.
Slinger имеет 30 мм автоматическую пушку, прицельное оптическое средство, современный радар, что позволяет обнаруживать малогабаритные воздушные цели, а также сочетается с системой управления.
"Поставка таких комплексов является очень положительным сигналом. Известно, что эти системы будут поставлены нам совместно с США, а средства были выделены ранее в рамках выданной помощи", — отметил Валерий Рябых.
Он уточнил, что малогабаритные воздушные цели противника комплекс Slinger уничтожает в ценовом диапазоне от $100 до $1000 в зависимости от типов боеприпасов.
"Ценное в этом комплексе то, что он дает возможность сбивать вражеские дроны Shahed за дешевую цену. Например, мы сейчас можем использовать дорогие ракеты стоимостью десятки или иногда и сотни тысяч долларов, при цене Shahed в десятки тысяч долларов. А комплекс Slinger может уничтожать подобные цели по цене от $100 до $1000 в зависимости от типов применяемых боеприпасов, что является очень хорошей системой", — объяснил эксперт.
Что известно об антидронных комплексах Slinger
Slinger состоит из одной 30-мм пушки Bushmaster M230LF и пулемета калибра 7.62 мм FN MAG. Кроме этого система имеет оптико-электронное устройство и радар.
Прицеливание происходит с помощью оптико-электронного комплекса с ночным инфракрасным детектором (может вращаться независимо от пушки) и 4D-радара Echodyne EchoGuard, также модуль оснащен датчиком ветра. Вместе с новейшими боеприпасами производства Northrop Grumman с радиочастотным приближением, согласно заявлениям производителя, комплекс может точно поражать малые БПЛА одним выстрелом. Небольшой вес (до 400 кг) позволяет установку на легкую технику, как HMMWV или "Казак".
Технические характеристики Slinger
- дальность обнаружения радаром — 3,5 км (военная техника), 2,2 км (человек), 1,4 км (DJI Matrice), 1 км (DJI Phantom);
- дальность действия дневной камеры — 12 км (обнаружение целей), 4,7 км (распознавание целей);
- дальность действия ночной камеры — 13,7 км (обнаружение целей), 4 км (распознавание целей).
Во вторник, 3 октября, в ВСУ рассказали об особенностях австралийских Slinger. Антидроновая система из Австралии имеет радиолокационную привязку и может устанавливаться на гражданские пикапы, что повышает ее мобильность.
Напомним, 2 октября стало известно, что Украина получит "убийцу дронов" — систему Slinger. Систему собирают на промышленной площадке в австралийском городе Канберра, она поможет Украине лучше защищаться от атак российских дронов.