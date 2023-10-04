Россиянам пришлось догонять: ВСУ опережают противника в применении дронов (инфографика)

С мая по сентябрь 2023 года противник наращивал количество собственных дронов и использовал их достаточно активно. Но бойцы ВСУ все равно обогнали россиян по качеству применения.

Для того, чтобы успешно работать с FPV-дронами, необходимо придерживаться некоторых правил, которые и помогают украинским бойцам гораздо эффективнее работать с беспилотниками, чем это делает противник. Такое мнение выразил боец группы аэроразведчиков М2 в интервью журналистам.

По его словам, качественная работа с беспилотными летательными аппаратами возможна только тогда, когда в этом заинтересована целая команда, среди которой — связисты, водители, бойцы резерва. Численность такой группы иногда доходит до 10 человек.

"Обеспечить качественную аэроразведку — это тоже достаточно серьезный труд. У нас очень большие результаты потому, что нас обеспечивают большим количеством дронов. Эффективность зависит от многих факторов, но главное — это командная работа и общее понимание, как устроена война", — сказал военный. Его имя журналисты не озвучили из соображений безопасности.

Отметим, что украинские военные действительно обогнали Вооруженных силы Российской Федерации по использованию беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях. Соответсвующее данные опубликовал в социальной сети Х (ранее — Twitter) волонтер GeoConfirmed — геолокационной платформы, которая освещает реальные случаи на войне в Украине.

Диаграмма, которую опубликовал волонтер, показывает, как возросло количество дронов у ВСУ. Для этого аналитики GeoConfirmed изучили геолокации мест, где обе стороны — Украина и Россия — применяли те или иные беспилотники с февраля по сентябрь включительно. Более всего экспертов заинтересовали FPV-дроны.

Так, с февраля по март беспилотники-камикадзе применяли исключительно украинские военные, имея полную монополию в этом виде вооружения. Российские оккупанты начали использовать эти дроны только в апреле, а с мая по сентябрь наращивали количество собственных дронов и использовал их достаточно активно. Но бойцы ВСУ все равно обогнали россиян в применении новейших технологий на поле боя. К примеру, в сентябре украинские военные совершили более 250 успешных и подтвержденных ударов FPV-дронами, а на счету ВС РФ — лишь около 60.

Данные по геолокациям украинских и российских FPV-беспилотников Фото: Twitter / GeoConfirmed

"Хотя о боевом значении беспилотников-смертников с FPV можно много спорить, их вклад неоспорим. В сентябре на их долю пришлось 33% геолокаций Украины, полученных с помощью GeoConfirmed UAV, и 26% всех геолокаций", — объяснил волонтер геолокационной платформы.

Он также уточнил, что в исследование не были включены российские беспилотники "Ланцет", на долю которых в 2023 году приходилось 1-2% ежемесячных геолокаций, полученных с помощью БПЛА.

На диаграмме видно, что использовать дроны-камикадзе бойцы ВСУ начали с апреля. И каждый месяц количество применяемых беспилотников такого типа только возрастало. Активнее всего FPV-дроны украинские военные использовали в сентябре: их количество составило практически половину от числа всех других примененных на фронте беспилотников.

Какие типы дронов ВСУ использовали чаще всего Фото: Twitter / GeoConfirmed

К слову, альтернативное мнение о ситуации с применением дронов в российско-украинской войне представило медиа Defense Express. СМИ пишет о том, что приведенные выше подсчеты могут выглядеть в чем-то как минимум не убедительными, поскольку есть сообщения "с полей" о том, что ВС РФ как минимум пытаются либо "догнать" ВСУ по интенсивности использования FPV-дронов-камикадзе, либо же масштабировать применение таких беспилотников на поле боя.

"Здесь можно построить следующее предположение: вероятно, для использования FPV-дронов оккупанты используют такую же практику, как и при применении "Ланцетов", то есть когда на отдельных участках фронта для масштабирования эффекта сосредотачиваются либо соответственно оснащенные подразделения "армейского спецназа", либо же специально образованные отряды в "классических" пехотных или мотострелковых частях", — говорится в материале медиа.

Однако часть экспертов соглашается с тем, что россияне сильно отстают от украинцев в сфере дроностроения и использования БПЛА, говорят и эксперты. О том, что украинская промышленность по производству дронов набирает обороты, в интервью DW рассказала научный сотрудник аналитического центра Stimson Center (США) Келли Грико.

"По данным украинской стороны, около 80 компаний занимаются производством БПЛА. Их продукция становится все сложнее, радиус действия — дальше. Это важно. Украина рассматривает дроны дальнего действия как альтернативу дальнобойным средствам, которые Запад пока не хочет передавать. Мы видим результаты некоторых проектов, возможность наносить удары по российской территории", — прокомментировала ситуацию с БПЛА эксперт.

По ее словам, в начале войны российские силы сильно отставали по дронам. У них были военные разработки, но они отставали в использовании коммерческих дронов. Украина быстро начала масштабную кампанию сбора средств на дроны, россиянам пришлось догонять. Сейчас они понимают значение дронов и пытаются наверстать упущенное.

В августе 2023 года Минобороны Украины раскрыло, какие дроны закупает для ВСУ. На вооружении армии состоят не только иностранные, но и 32 украинских БПЛА — разведывательные, ударные и дроны-камикадзе.

Напомним, Украина увеличила собственное производство некоторых моделей дронов в 100 раз, по сравнению с 2022 годом. По словам вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова, беспилотники имеют большое значение в российско-украинской войне, так как эти боевые действия — фактически война технологий.