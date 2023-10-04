Оккупанты получат "умных" роботов для обезвреживания мин ВСУ: когда они появятся на фронте

Роботов обещают оснастить искуственным интеллектом, приборами ночного видения и даже системой "машинного зрения".

Российская армия будет использовать боевых роботов БР-1 и БРГ-1 оснащенных искусственным интеллектом для разминирования местности и эвакуации раненных на территории Украины. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе России.

"В ближайшее время на платформах БР-1 и БРГ-1 будет установлен искусственный интеллект на основе технологии машинного зрения. Системы будут способны самостоятельно, без участия человека, нести боевое дежурство. Испытания платформ, оснащенных искусственным интеллектом, должны состояться уже в октябре этого года", — сказал источник.

На данный момент продолжается разработка этих роботизированных систем и пока ими управляет отдельный оператор на расстоянии в 700 метров. Но в будущем, с внедрением функции искусственного интеллекта, БР-1 и БРГ-1 смогут работать гораздо дальше — в радиусе до трех километров причем без использования ретранслятора для передачи сигнала, утверждает собеседник агентства. Причем на роботов установят отдельные тепловизионные датчики и приборы ночного видения, так что они смогут выполнять боевые миссии в круглосуточном режиме.

По информации ТАСС, армия российских оккупантов тестирует в Украине этих роботов с начала года, но в варианте с пулеметами и автоматами. Машины разработаны так называемым "Народным фронтом" совместно с российским научно-производственным объединением, название которого не разглашается. Как утверждается, более 90% комплектующих для роботизированных платформ изготавливаются из российских материалов.

Ранее Фокус сообщал, что российская армия применяет против украинцев робота-антиснайпера "Сосна-Н". Необычная система автономно замечает военных по прицелам, а затем может ослепить лазером или навести артиллерийский удар.

Так же сообщалось, что Министерство цифровой трансформации показала нового боевого робота, которого получат бойцы ВСУ. Министр Михаил Федоров заявил, что робота оснастили смотровой камерой на 360 градусов и защитой от стрелкового оружия и осколков. Машиной можно управлять дистанционно.