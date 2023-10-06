Дроны Golden Eagle вооружат пулеметами: собьют БПЛА и уничтожат пехоту врага (видео)

Беспилотник оснащен искусственным интеллектом и позволяет устанавливать на себя различные датчики для разведки и целеуказания.

Компания Steadicopter, выпускающая вертолетные дроны Black Eagle 50 Electric и Golden Eagle, оснастила последний из них специальным подвесом SMASH Dragon с пулеметом, который позволяет точными выстрелами уничтожать воздушные и наземные цели. Об этом сообщает портал Militaryleak.

Подвесная система SMASH Dragon от компании Smartshooter — это уникальная конструкция стабилизации с запатентованными алгоритмами обнаружения целей, отслеживанием и сложными возможностями компьютерного зрения, которые позволяют точно поражать статические и движущиеся цели. Система может использовать различные виды оружия, такие как винтовки калибра 5,56–7,62 мм, снайперские винтовки, 40-мм гранатометы и другое, обеспечивая тактическое маневрирование сил с превосходством на удаленной местности и высокой смертоносной точностью.

Искусственный интеллект, применяемый в SMASH Dragon, позволяет оператору быстро распознавать цели и мелкие объекты, включая людей и транспортные средства, независимо от того, находятся ли они в движении или стоят на месте. ИИ так же может определить, присутствовали ли объекты ранее на этих местах.

Вертолетные дроны Black Eagle 50 Electric и Golden Eagle так же включают в себя технологию искусственного интеллекта и уникальную бортовую систему дистанционного управления вооружением (ARCWS). Технология на основе искусственного интеллекта повышает осведомленность о ситуации и обеспечивает автономную классификацию и отслеживание нескольких целей, в то время как ARCWS фиксирует цель, отслеживает ее и обеспечивает точное поражение цели.

Вертолетный дрон Black Eagle Electric Фото: militarytimes.com

Беспилотник Golden Eagle RUAV приводится в движение одним электродвигателем и имеет максимальную продолжительность полета 3 ч. Максимальная дальность полета составляет 100 км, а максимальная скорость — 150 км/ч.

Golden Eagle имеет модульную конструкцию с открытой архитектурой размещения полезной нагрузки, в том числе датчиков оптических и инфракрасных датчиков, всевозможных радаров и тактических ретрансляторов связи. Black Eagle 50 Electric и Golden Eagle активно используются армией обороны Израиля.

Беспилотник Golden Eagle с пулеметом

Ранее Фокус рассказывал, что в Китае представили уникальную систему запуска сразу четырех дронов-камикадзе. Они помещаются в рюкзаке и стартуют один за другим преследуя цель.