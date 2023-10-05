Китай показал уникальную установку БПЛА: запускает сразу четыре смертоносных дрона

Китайские инженеры разработали большое количество военных беспилотников, способных вести разведку или уничтожать целые боевые группы противника.

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В Пекине на конференции по вооружениям продемонстрировали ряд новых военных дронов, среди которых особо отметилась система запуска сразу четырех БПЛА с взрывчаткой. Об этом сообщает South China Morning Post.

Всего, по данным издания, было показано более 300 моделей различных дронов разной направленности. Среди них особо интересным оказался комплект для запуска сразу четырех маленьких дронов-камикадзе, которые можно оснастить зарядом в 500 граммов тротила. Каждый из этих небольших БПЛА может лететь со скоростью 174 км/ч. Заряд взрывчатки небольшой, но его достаточно, чтобы вывести из строя легкий транспорт врага или уничтожить несколько солдат противника, засевших в укрытии.

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Квадрокоптер имеет максимальное время полета 30 минут и оснащен автоматическими устройствами слежения и определения местоположения для точного удара. Компактный дрон весит всего 1,8 кг и поставляется с рюкзаком, который позволит солдату пехоты нести четыре дрона одновременно. Как только один из этих дронов поднимется в воздух и находит цель, второй может последовать за ним практически сразу.

Этот дрон-камикадзе может нести 500 г взрывчатки Фото: CCTV

Как отмечает издание, многие дроны, представленные на конференции, были построены из углеродного волокна и других легких материалов, что значительно снижает вес, улучшает автономность и помогает противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Китайские военные подрядчики также продолжают производить крупные многоцелевые БПЛА. На конференции также была представлена ​​новая модель серии TB шириной 20 метров, одного из крупнейших дронов, развернутых НОАК и используемых в патрулировании вокруг Тайваня.

Беспилотники серии TB кружат вокруг Тайваня Фото: Getty Images

Эта модель TB оснащена двумя пакетами бортовых телекоммуникационных модулей. Благодаря 35-часовому времени полета дрон может служить стабильной станцией передачи данных в чрезвычайных ситуациях. На конференции также продемонстрировали дрон с машущими крыльями, похожий на орла, разработанный China South Industries Group. Говорят, что "орнитоптер" "очень мобильный и замаскированный, способный к широкому спектру военного применения".

Ранее Фокус сообщал, что Китай нелегально продает РФ дроны для войны с Украиной. Поставщики отправляют беспилотники в США, но затем в открытом море перебрасывают беспилотники на другие корабли, следующие в Россию.