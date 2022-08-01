Израиль закупит беспилотные электровертолеты Black Eagle для сложных задач (фото, видео)
Вертолеты Black Eagle 50 Electric способны летать до 2 часов без дозаправки. Аппараты подходят для выполнения задач по разведке, поисковых и спасательных операций.
Военно-морские силы Израиля купят у компании Steadicopter партию беспилотных вертолетов с электрическим двигателем Black Eagle 50 Electric. Об этом сообщило издание Israel Defense.
Вице-президент по продажам, маркетингу и развитию бизнеса Steadicopter Ноам Лидор отметил, что в прошлом году Black Eagle добавило в беспилотники гибридную и электрическую системы грузоподъемностью до 50 кг.
"Мы гордимся, что всего через год после запуска объявили о выигрыше нескольких важных контрактов, последний из которых – с ВМС Израиля, считающихся одними из самых передовых в мире. В Мире возрастет потребность в беспилотниках с возможностью вертикальной посадки и взлета", – прокомментировал он.
Вертолет экономичен, прост в эксплуатации, не требует заправки топливом и способен летать на большой высоте, добавил в Steadicopter.
Беспилотный вертолет Black Eagle: краткая характеристика
Вертолеты Black Eagle Electric приводятся в действие электродвигателем, их можно задействовать для выполнения сложных задач на море.
Максимальная взлетная масса вертолета – 50 кг, вес полезной нагрузки 30 кг, включая аккумуляторы. Время полета – 2 часа.
Двигатель с электроприводом значительно снижает вес аппарата, это позволяет устанавливать на него дополнительные полезные нагрузки для различных миссий.
Производитель уверяет, что вертолеты можно использовать в разведке, поисковых и спасательных операциях.
Напомним, что 16 мая стало известно об отправке США трех вертолетов Ми-17 в Украину. Россия возмутилась, что "афганские" вертолеты передают ВСУ.
Филиппины расторгли сделку с РФ по закупке 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений санкций США.