Израиль закупит беспилотные электровертолеты Black Eagle для сложных задач (фото, видео)

Вертолеты Black Eagle 50 Electric способны летать до 2 часов без дозаправки. Аппараты подходят для выполнения задач по разведке, поисковых и спасательных операций.

Военно-морские силы Израиля купят у компании Steadicopter партию беспилотных вертолетов с электрическим двигателем Black Eagle 50 Electric. Об этом сообщило издание Israel Defense.

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Вице-президент по продажам, маркетингу и развитию бизнеса Steadicopter Ноам Лидор отметил, что в прошлом году Black Eagle добавило в беспилотники гибридную и электрическую системы грузоподъемностью до 50 кг.

"Мы гордимся, что всего через год после запуска объявили о выигрыше нескольких важных контрактов, последний из которых – с ВМС Израиля, считающихся одними из самых передовых в мире. В Мире возрастет потребность в беспилотниках с возможностью вертикальной посадки и взлета", – прокомментировал он.

[ + – ] Максимальная взлетная масса вертолета – 50 кг

Вертолет экономичен, прост в эксплуатации, не требует заправки топливом и способен летать на большой высоте, добавил в Steadicopter.

Беспилотный вертолет Black Eagle: краткая характеристика

Вертолеты Black Eagle Electric приводятся в действие электродвигателем, их можно задействовать для выполнения сложных задач на море.

Максимальная взлетная масса вертолета – 50 кг, вес полезной нагрузки 30 кг, включая аккумуляторы. Время полета – 2 часа.

[ + – ] Вертолеты Black Eagle Electric можно использовать в разведке, поисковых и спасательных операциях

Двигатель с электроприводом значительно снижает вес аппарата, это позволяет устанавливать на него дополнительные полезные нагрузки для различных миссий.

Производитель уверяет, что вертолеты можно использовать в разведке, поисковых и спасательных операциях.

Напомним, что 16 мая стало известно об отправке США трех вертолетов Ми-17 в Украину. Россия возмутилась, что "афганские" вертолеты передают ВСУ.

Филиппины расторгли сделку с РФ по закупке 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений санкций США.