Филиппины отказались покупать у России 16 вертолетов Ми-17 из-за санкций США

Первую партию Ми-17 ​​российский "Совтехноэкспорт" должен был поставить через 2 года, но Манила отменила сделку на 227 млн ​​долларов. Спецслужбы США предлагали Филиппинам купить схожие военные вертолеты.

Правительство Филиппин отменило сделку по закупке 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений санкций США. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на филиппинских чиновников.

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Бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсан (сейчас руководит госагентством, которое отвечает за преобразование бывших военных баз в деловые центры, – ред.) заявил об отмене ноябрьской сделки на 227 млн ​​долларов, которую ранее одобрил бывший президент страны Родриго Дутерте.

Предоплату за вертолеты Филиппины произвели в январе. Первую партию вертолетов, исходя из условий договора, должен был поставить ​​российский "Совтехноэкспорт" через два года.

[ + – ] Ми-17 — это экспортная версия вертолета Ми-8

"Мы можем столкнуться с санкциями. Вашингтон может выразить неудовлетворение, если Филиппины продолжат сделку из-за обострения конфликта США с Россией", – прокомментировал решение Лоренсан.

По его словам, американские спецслужбы знали о намерении Манилы купить вертолеты у РФ и могли предложить аналогичные военные вертолеты.

Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес сказал Associated Press, что в случае покупки вертолетов в Москвы его страна попадет под санкции по закону "О противодействии противникам Америки" (CAATSA).

Закон позволяет вводить санкции против стран и компаний, которые сотрудничают с российскими предприятиями и организациями из санкционного списка. Представитель филиппинского военного ведомства заявил, что россияне могут подать апелляцию, но правительство Филиппин не имеет возможности пересмотреть решение.

Вертолеты МИ-17 – зачем Филиппинам российская техника

Вертолеты российского производства Филиппины могли использовать для боевых, поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации на архипелагах Юго-Восточной Азии, где часто бывают тайфуны и другие стихийные бедствия, говорят чиновники.

[ + – ] Вертолеты могли использовать для спасательных операций на архипелагах Юго-Восточной Азии

В марте этого года Лоренсан в ответ на вопрос, повлияет ли полномасштабное вторжение РФ в Украину на покупку вертолетов, сказал: "Мы не видим вероятности того, что на данный момент она будет отменена, только время покажет".

Ми-17 — это экспортная версия вертолета Ми-8, которую выпускали в СССР с 1980 года. Он считается многоцелевым вертолетом для пассажирских и грузовых перевозок. На борту вертолета можно перевозить до 26 пассажиров и до 8 тонн груза.

Отметим, что в рамках очередного пакета военной помощи от США Украина 16 мая получила три вертолета Ми-17. Всего для нужд ВСУ предназначалось 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Россияне возмущались поставками Украине вертолетов Ми-17 и говорили о незаконности их передачи.

Напомним, что американская компания Boeing не будет продавать России лайнеры из-за санкций за развязанную полномасштабную войну в Украине. За 20 лет производитель хотел поставить в РФ более 1,5 тысячи самолетов.