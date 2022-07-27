Філіппіни відмовилися купувати в Росії 16 вертольотів Мі-17 через санкції США

Першу партію Мі-17 російський "Совтехноэкспорт" мав поставити через 2 роки, але Маніла скасувала угоду на 227 млн ​​доларів. Спецслужби США пропонували Філіппінам купити схожі військові гелікоптери.

Уряд Філіппін скасував угоду із закупівлі 16 російських військово-транспортних вертольотів Мі-17 через побоювання санкцій США. Про це пише агентство Associated Press із посиланням на філіппінських чиновників.

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Колишній міністр оборони Філіппін Дельфін Лоренсан (зараз керує держагентством, яке відповідає за перетворення колишніх військових баз у ділові центри, — ред.) заявив про скасування листопадової угоди на 227 млн ​​доларів, яку раніше схвалив колишній президент країни Родріго Дутерте.

Передоплату за гелікоптери Філіппіни зробили в січні. Першу партію гелікоптерів, виходячи з умов договору, мав поставити російський "Совтехноэкспорт" через два роки.

[ + – ] Мі-17 — це експортна версія вертольота Мі-8

"Ми можемо зіткнутися із санкціями. Вашингтон може висловити незадоволення, якщо Філіппіни продовжать угоду через загострення конфлікту США з Росією", — прокоментував рішення Лоренсан.

За його словами, американські спецслужби знали про намір Маніли купити гелікоптери у РФ і могли запропонувати аналогічні військові гелікоптери.

Посол Філіппін у США Хосе Мануель Ромуальдес сказав Associated Press, що у разі купівлі гелікоптерів у Москви його країна потрапить під санкції згідно із законом "Про протидію противникам Америки" (CAATSA).

Закон дозволяє вводити санкції проти країн та компаній, які співпрацюють з російськими підприємствами та організаціями зі списку санкцій. Представник філіппінського військового відомства заявив, що росіяни можуть подати апеляцію, але уряд Філіппін не має можливості переглянути рішення.

Гелікоптери МІ-17 — навіщо Філіппінам російська техніка

Гелікоптери російського виробництва Філіппіни могли використовувати для бойових, пошуково-рятувальних операцій та медичної евакуації на архіпелагах Південно-Східної Азії, де часто бувають тайфуни та інші стихійні лиха, кажуть чиновники.

[ + – ] Гелікоптери могли використовувати для рятувальних операцій на архіпелагах Південно-Східної Азії

У березні цього року Лоренсан у відповідь на запитання, чи вплине повномасштабне вторгнення РФ в Україну на купівлю гелікоптерів, сказав: "Ми не бачимо ймовірності того, що зараз її скасують, тільки час покаже".

Мі-17 — це експортна версія вертольота Мі-8, яку випускали в СРСР з 1980 року. Він вважається багатоцільовим вертольотом для пасажирських та вантажних перевезень. На борту вертольота можна перевозити до 26 пасажирів та до 8 тонн вантажу.

Зазначимо, що в рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна 16 травня отримала три вертольоти Мі-17. Усього для потреб ЗСУ призначалося 11 вертольотів Мі-8 та Мі-17.

Росіяни обурювалися постачанням Україні вертольотів Мі-17 і говорили про незаконність їх передачі.

Нагадаємо, що американська компанія Boeing не продаватиме Росії лайнери через санкції за розв'язану повномасштабну війну в Україні. За 20 років виробник хотів поставити до РФ понад 1,5 тисячі літаків.