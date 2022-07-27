Філіппіни відмовилися купувати в Росії 16 вертольотів Мі-17 через санкції США
Першу партію Мі-17 російський "Совтехноэкспорт" мав поставити через 2 роки, але Маніла скасувала угоду на 227 млн доларів. Спецслужби США пропонували Філіппінам купити схожі військові гелікоптери.
Уряд Філіппін скасував угоду із закупівлі 16 російських військово-транспортних вертольотів Мі-17 через побоювання санкцій США. Про це пише агентство Associated Press із посиланням на філіппінських чиновників.
Колишній міністр оборони Філіппін Дельфін Лоренсан (зараз керує держагентством, яке відповідає за перетворення колишніх військових баз у ділові центри, — ред.) заявив про скасування листопадової угоди на 227 млн доларів, яку раніше схвалив колишній президент країни Родріго Дутерте.
Передоплату за гелікоптери Філіппіни зробили в січні. Першу партію гелікоптерів, виходячи з умов договору, мав поставити російський "Совтехноэкспорт" через два роки.
"Ми можемо зіткнутися із санкціями. Вашингтон може висловити незадоволення, якщо Філіппіни продовжать угоду через загострення конфлікту США з Росією", — прокоментував рішення Лоренсан.
За його словами, американські спецслужби знали про намір Маніли купити гелікоптери у РФ і могли запропонувати аналогічні військові гелікоптери.
Посол Філіппін у США Хосе Мануель Ромуальдес сказав Associated Press, що у разі купівлі гелікоптерів у Москви його країна потрапить під санкції згідно із законом "Про протидію противникам Америки" (CAATSA).
Закон дозволяє вводити санкції проти країн та компаній, які співпрацюють з російськими підприємствами та організаціями зі списку санкцій. Представник філіппінського військового відомства заявив, що росіяни можуть подати апеляцію, але уряд Філіппін не має можливості переглянути рішення.
Гелікоптери МІ-17 — навіщо Філіппінам російська техніка
Гелікоптери російського виробництва Філіппіни могли використовувати для бойових, пошуково-рятувальних операцій та медичної евакуації на архіпелагах Південно-Східної Азії, де часто бувають тайфуни та інші стихійні лиха, кажуть чиновники.
У березні цього року Лоренсан у відповідь на запитання, чи вплине повномасштабне вторгнення РФ в Україну на купівлю гелікоптерів, сказав: "Ми не бачимо ймовірності того, що зараз її скасують, тільки час покаже".
Мі-17 — це експортна версія вертольота Мі-8, яку випускали в СРСР з 1980 року. Він вважається багатоцільовим вертольотом для пасажирських та вантажних перевезень. На борту вертольота можна перевозити до 26 пасажирів та до 8 тонн вантажу.
Зазначимо, що в рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна 16 травня отримала три вертольоти Мі-17. Усього для потреб ЗСУ призначалося 11 вертольотів Мі-8 та Мі-17.
Росіяни обурювалися постачанням Україні вертольотів Мі-17 і говорили про незаконність їх передачі.
Нагадаємо, що американська компанія Boeing не продаватиме Росії лайнери через санкції за розв'язану повномасштабну війну в Україні. За 20 років виробник хотів поставити до РФ понад 1,5 тисячі літаків.