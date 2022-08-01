Ізраїль закупить безпілотні електровертольоти Black Eagle для складних завдань (фото, відео)
Гелікоптери Black Eagle 50 Electric здатні літати до 2 годин без дозаправки. Апарати підходять для виконання завдань із розвідки, пошукових та рятувальних операцій.
Військово-морські сили Ізраїлю куплять у компанії Steadicopter партію безпілотних вертольотів з електричним двигуном Black Eagle 50 Electric. Про це повідомило Israel Defense.
Віцепрезидент з продажу, маркетингу та розвитку бізнесу Steadicopter Ноам Лідор зазначив, що минулого року Black Eagle додало в безпілотники гібридну та електричну системи вантажопідйомністю до 50 кг.
"Ми пишаємося, що всього через рік після запуску оголосили про виграш кількох важливих контрактів, останній з яких — з ВМС Ізраїлю, які вважаються одними з найпередовіших у світі. У світі зросте потреба в безпілотниках з можливістю вертикальної посадки та зльоту", — прокоментував він.
Вертоліт економічний, простий в експлуатації, не вимагає заправки паливом і здатний літати на великій висоті, додав Steadicopter.
Безпілотний вертоліт Black Eagle: коротка характеристика
Гелікоптери Black Eagle Electric приводяться в дію електродвигуном, їх можна використовувати для виконання складних завдань на морі.
Максимальна злітна маса вертольота — 50 кг, вага корисного навантаження — 30 кг, включаючи акумулятори. Час польоту — 2 години.
Двигун з електроприводом значно знижує вагу апарату, що дозволяє встановлювати на нього додаткові корисні навантаження для різних місій.
Виробник запевняє, що гелікоптери можна використовувати у розвідці, пошукових та рятувальних операціях.
Нагадаємо, що 16 травня стало відомо про відправку США трьох вертольотів Мі-17 в Україну. Росія обурилася, що "афганські" гелікоптери передають ЗСУ.
Філіппіни розірвали угоду з РФ із закупівлі 16 російських військово-транспортних вертольотів Мі-17 через побоювання санкцій США.