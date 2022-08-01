Ізраїль закупить безпілотні електровертольоти Black Eagle для складних завдань (фото, відео)

Гелікоптери Black Eagle 50 Electric здатні літати до 2 годин без дозаправки. Апарати підходять для виконання завдань із розвідки, пошукових та рятувальних операцій.

Військово-морські сили Ізраїлю куплять у компанії Steadicopter партію безпілотних вертольотів з електричним двигуном Black Eagle 50 Electric. Про це повідомило Israel Defense.

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Віцепрезидент з продажу, маркетингу та розвитку бізнесу Steadicopter Ноам Лідор зазначив, що минулого року Black Eagle додало в безпілотники гібридну та електричну системи вантажопідйомністю до 50 кг.

"Ми пишаємося, що всього через рік після запуску оголосили про виграш кількох важливих контрактів, останній з яких — з ВМС Ізраїлю, які вважаються одними з найпередовіших у світі. У світі зросте потреба в безпілотниках з можливістю вертикальної посадки та зльоту", — прокоментував він.

[ + – ] Максимальна злітна маса вертольота – 50 кг

Вертоліт економічний, простий в експлуатації, не вимагає заправки паливом і здатний літати на великій висоті, додав Steadicopter.

Безпілотний вертоліт Black Eagle: коротка характеристика

Гелікоптери Black Eagle Electric приводяться в дію електродвигуном, їх можна використовувати для виконання складних завдань на морі.

Максимальна злітна маса вертольота — 50 кг, вага корисного навантаження — 30 кг, включаючи акумулятори. Час польоту — 2 години.

[ + – ] Вертольоти Black Eagle Electric можна використовувати у розвідці, пошукових та рятувальних операціях

Двигун з електроприводом значно знижує вагу апарату, що дозволяє встановлювати на нього додаткові корисні навантаження для різних місій.

Виробник запевняє, що гелікоптери можна використовувати у розвідці, пошукових та рятувальних операціях.

Нагадаємо, що 16 травня стало відомо про відправку США трьох вертольотів Мі-17 в Україну. Росія обурилася, що "афганські" гелікоптери передають ЗСУ.

Філіппіни розірвали угоду з РФ із закупівлі 16 російських військово-транспортних вертольотів Мі-17 через побоювання санкцій США.