Bluetooth на смартфоне нужно выключить: чем грозит постоянная работа этого модуля

Владельцы аппарата с постоянно включенным "синим зубом" могут столкнуться с разными проблемами, даже не зная их причину. А еще логотип Bluetooth несет в себе тайное послание от разработчиков.

Постоянно включенный адаптер Bluetooth грозит владельцам современных смартфонов хакерскими атаками, быстрым износом аккумулятора и замедлением работы устройства. О нюансах использования этого модуля пишет портал iTechua.

Когда-то, еще на кнопочных телефонах Bluetooth был очень популярен. Через этот беспроводной модуль, поддерживающий связь между устройствами на расстоянии приблизительно в 10 метров, любили пересылать фото и музыку. Затем его слава несколько померкла, ведь для передачи данных появился интернет и файлы стало удобнее b быстрее пересылать через разные хранилища, а сейчас через популярный мессенджер Telegram. Но появление смарт-часов и широкого спектра беспроводных наушников снова сделали Bluetooth популярным.

Так в чем же опасность Bluetooth?

Те, кто пользуется Bluetooh активно, например любители спорта или меломаны, знают о всех его нюансах и не наткнутся на "подводные камни". Но большинство людей вообще не обращают внимание на то, активен ли у них значок Bluetooth.

Более того, довольно приличная часть пользователей вообще не знает ничего об этой шторке или видели ее, сделав случайный свайп (движение пальцем по экрану) по экрану. Но речь не об этом, а о том, что у многих пользователей Bluetooth на смартфоне включен постоянно, даже когда функционал беспроводной передачи данных не используется.

Когда же модуль включен, то ожидает подсоединения к другому устройству. При этом он постоянно находится в режиме усиленного поиска, что требует энергии, а значит тратит заряд аккумулятора впустую. Причем, что важно, подключившись к другому устройству Bluetooth снижает затраты на передачу данных, но именно безрезультатные усилия поиска и тратят запас батареи сильнее всего.

Стоит отметить, постоянно включенный модуль Wi-Fi в вашем смартфоне делает то же самое — ищет беспроводные маршрутизаторы и тоже тратит на это энергию. Конечно, очень удобно придя домой не заморачиваясь получить интернет от домашнего роутера, но если вы хотите сэкономить батарею, то на улице отключайте модуль Wi-Fi.

Постоянно включенные беспроводные модули тратят энергеию смартфона зря Фото: teahub.io

Конечно, вряд ли этот модуль полностью разрядит ваш аккумулятор, но точно заставит чаще подключаться к розетке. Каждая батарея имеет свой лимит количества заряда/разряда (около 500 циклов), а значит он исчерпает возможности хранить энергию гораздо быстрее, чем вы рассчитываете, и придется бежать в мастерскую для его замены.

Второй важный момент — безопасность. При определенных обстоятельствах можно через Bluetooth подключиться к смартфону и сделать все что угодно. Например, получить доступ к важной информации, совершить звонок или даже прочитать SMS. Чем современнее версия Bluetooth, тем эти риски снижаются, но отнюдь не полностью, это тоже надо иметь в виду и включать его только если он вам действительно необходим.

Владельцы слабых, бюджетных смартфонов могут немного ускорить работу устройства, отключив Bluetooth. Дело в том, что операционная система тратит некоторую часть своих ресурсов для поддержки работы адаптера.

В качестве итога эксперты рекомендуют соблюдать "беспроводную гигиену". Скорее всего никакие хакеры в ваш смартфон из-за постоянно включенных модулей Bluetooth или Wi-Fi не проберутся, но зачем вам иметь устройство, которое постоянно тратит энергию "в никуда" и приводит к раннему износу аккумулятора.

Тайное послание в логотипе

Кстати, если вы не знали, то этот беспроводной протокол был создан скандинавами Свеном Маттиссоном и Джимом Кардахом, которые работали над этой технологией в конце 1990-х годов. Они поняли, что нужно придумать запоминающееся, которое бы еще подчеркивало национальную принадлежность творцов. Естественно речь зашла о викингах и оба инженера вспомнили об известном короле Дании Харальде "Блютус" Гормссоне, который по легенде имел проблему с зубами, но прославился не этим, а тем, что объединил Норвегию и Данию.

В логотипе разработчики зашифровали имя короля. Они совместили норвежскую букву "H", внешне напоминающую нашу "Ж", и букву "B". Так и получился логотип в честь известного короля викингов.

Инициалы короля викингов Харальда Гормссона зашифрованы в логотипе Bluetooth Фото: Fabrik Brands

Ранее Фокус рассказывал, что владельцев гаджетов можно отследить по Bluetooth. Дефекты электроники делают Bluetooth-сигналы устройств уникальными. Определить их местоположение позволяет оборудование стоимостью всего $200.