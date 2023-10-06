Девушке пришлось сменить имя из-за iPhone: смартфоны друзей просто сходили с ума (фото)

Как только они обращались по имени к своей подруге в их телефонах активировался голосовой помощник Siri.

Молодая 26-летняя американка Сири Прайс была вынуждена сменить свое имя на Сиз Прайс после того, как все больше и больше ее друзей обзаводились телефонами от Apple оснащенными голосовым помощником Siri. Подробности этой курьезной истории рассказывает The Sun.

Компания Apple для своего голосового помощника старалась выбрать необычное имя, но все равно есть люди, которых родители назвали именно так. Оказывается, это женское имя очень популярно в Эдинбурге (Шотландия) и означает "красивую женщину, которая ведет к победе".

Естественно, чем больше среди знакомых Сири Прайс появлялось владельцев iPhone, тем появлялось больше забавных и неловких моментов. Обращаясь к подруге по имени или в общественных местах у близких людей активировался голосовой помощник Siri. И если в самом начале это проблема возникала только при приветствии Сири Прайс (для активации голосового помощника нужно сказать Hello, Siri), то с новыми обновлениями теперь просто одно имя Siri активирует эту функцию.

Сири Прайс пришлось сменить имя на Сиз Фото: Instagram

Сири Прайс говорит, что работая в спортзале ей приходилось очень быстро здороваться с клиентами, ведь если опоздать, то они начнут кричать ей: "Привет, Сири" и начнется всеобщее веселье — в их смартфонах активируются одноименные голосовые помощники.

Это было полбеды. Ведь теперь, с новым обновлением, когда достаточно просто упомянуть Siri для активации помощника, друзья девушки или родные не могут называть ее по имени. В итоге девушка сменила имя на Сиз и надеется, что никто не назовет какой-нибудь другой голосовой помощник этим именем.

Сиз (бывшая Сири) Прайс тоже пользуется iPhone Фото: Instagram

"Я уверена, что это популярное в Эдинбурге имя носит множество женщин. Представляю, как им не легко", — говорит теперешняя Сиз Прайс.

Кстати, компания Google поступила более разумно. Для активации ее голосового помощника на Android нужно сказать "OK, Google". Во-первых, нужно произнести редкое сочетание слов вместе, а во-вторых, вряд ли кто-то назовет свое дитя именем корпорации.

Ранее Фокус сообщал, что Китай запретит использовать iPhone сотрудникам госпредприятий. Введение ограничений на использование iPhone продолжает многолетние усилия Пекина по снижению зависимости от американского программного обеспечения и схем.