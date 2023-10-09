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Противостоит вражеским дронам и РЭБам: разработчики показали новейший пеленгатор для ВСУ (фото)

Александра Мандровская
Необходимость создания пеленгатора была продиктована современными требованиями войны

Портативное устройство, которое военные могут переносить вручную, "работает" по таким целям, как дроны или средства связи, ретрансляторы и средства радиоэлектронной борьбы.

В Украине создали пеленгатор ETER, который может перехватывать сигналы вражеских дронов и некоторые излучающие радиоволны устройства. Об этом рассказал соучредитель IT-компании Falcons Егор в интервью dev.ua, которое было опубликовано в понедельник, 9 октября.

Команда изготовила уже более 10 комплексов пеленгаторов ETER, которые волонтеры передали некоторым подразделениям ВСУ на фронт. В настоящее время стартап проходит процедуру получения допуска к эксплуатации, чтобы иметь возможность получать госзаказ.

"Необходимость создания пеленгатора была продиктована современными требованиями войны и родилась при выполнении боевых задач. Современные войны такого состава сил и средств еще не видели", — сказал журналистам соучредитель IT-компании.

Необходимость создания пеленгатора была продиктована современными требованиями войны

Он также добавил, что Falcons со своей разработкой — пеленгатором ETER — на ежегодной конференции IT Arena 2023, которая проходила в начале октября во Львове, заняла третье место.

Технические характеристики пеленгатора ETER

  • тип устройства — портативное (можно переносить пешком либо устанавливать стационарно);
  • функции — перехват устройств, излучающий радиосигналы; определение участка, из которого поступают сигналы;
  • рабочие цели — дроны или средства связи, ретрансляторы и средства радиоэлектронной борьбы;
  • состав — 3 пеленгатора, радиомодуль, система связи и система автономного питания, установочные комплекты для установки антенно-фидерных систем (при необходимости);
  • цена — $25 тыс.
Пеленгатор можно переносить пешком либо устанавливать стационарно

Falcons — это военно-техническая компания, производящая программное и аппаратное обеспечение для национальной обороны. Основным продуктом является пеленгатор наземного базирования ETER.

Несколько пеленгаторов уже закупили волонтеры и передали украинским бойцам на фронт

В сентябре мы писали о том, как в Украине создают и применяют антидроновые ружья. Они работают на расстоянии до 3-х километров. Этого достаточно оператору дрона, чтобы либо услышать беспилотник, либо увидеть его и применить технику.

А в конце июля стало известно, что Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности. Для новой установки, как отметили в Верховной Раде, также разработали снаряды. Сейчас система противовоздушной обороны успешно проходит испытания.