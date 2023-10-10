"Можем повторить": ВСУ получат 100 секретных дронов "Морок"

Беспилотный летательный аппарат "Морок" способен нести боеприпас весом в 30 килограммов. Стоит один такой дрон около 1,75 млн грн.

Волонтеры готовятся приобрести и передать украинским военным на фронт "загадочные" отечественные беспилотники "Морок". Речь об этом идет на сайте "Фонда Сергея Притулы".

Для бойцов ВСУ хотят закупить 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа "Морок". Один такой дрон стоит приблизительно 1,75 млн грн. Всего волонтеры объявили сбор на 175 млн грн. Его они назвали "Можем повторить", отсылая к одноименному лозунгу, под которым Россия угрожала другим странам военным конфликтом.

"Потребность в беспилотниках остается. Военные просят нас еще. Поэтому, "можем павтарить". А благодаря особенностям БПЛА "Морок", повтор для врага ожидается очень ярким и неожиданным", — написали волонтеры.

Что известно о беспилотниках "Морок"

Эти беспилотники относятся к типу дронов-камикадзе. Дроны "Морок" выносливы и могут углубляться в тыл противника на расстояние до 800 километров. Это дрон самолетного типа с обтекаемым корпусом. Вес его боевой части составляет 30 килограммов. Как конкретно выглядит новый беспилотник — пока неизвестно. Детальную информацию о нем держат в тайне.

Напомним, в конце августа СМИ писали о том, что атаку на авиабазу "Сольцы"(РФ) мог совершить украинский беспилотник "Морок". По словам журналистов, возможности РФ в области ПВО и РЭБ заставляют украинскую разведку тщательно планировать каждую атаку БПЛА. Уже удалось разработать алгоритмы, которые работают.

Кроме того источники, которые близки к разработке "Морока" говорят, что их использовали во время ударов по Крыму. После ряда испытаний разработчики планируют активизировать серийное производство. Но в Украине есть несколько проблем: ресурсы для расширения производства, отсутствие единой закупочной структуры, бюрократия и приобретение деталей.