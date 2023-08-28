Атака на авиабазу "Сольцы": удар мог нанести украинский беспилотник "Морок", — Economist

По словам журналистов, возможности РФ в области ПВО и РЭБ заставляют украинскую разведку тщательно планировать каждую атаку БПЛА. Уже удалось разработать алгоритмы, которые работают.

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Атаку на аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа РФ мог осуществить украинский дрон-прототип "Морок". Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, они пообщались с представителем украинской разведки с позывным "Детектив". Тот рассказал, что дронами часто атакуют склады топлива, логистику, склады боеприпасов и маршруты доставки ВС РФ.

"Мы реагируем на обращения наших бригад. Они говорят нам, что знают, где хранится российское оружие, но не имеют возможности поразить его, и просят нас помочь", — рассказал он.

"Детектив" отметил, что большая часть его недавней работы была сосредоточена на аэродромах вблизи границ Украины. Он намекнул, что при помощи дрона "Морок" мог быть атакован и аэродром "Сольцы" в Новгородской области. Отметим, что во время этой атаки под удар попал стратегический бомбардировщик ВС РФ Ту-22М3.

Издание отметило, что обширные возможности России в области противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы заставляют украинскую разведку тщательно планировать каждую атаку БПЛА. Уже удалось разработать алгоритмы, которые, судя по всему, хорошо работают.

Что касается "Морока", то, по словам журналистов, тот БПЛА может нести много взрывчатки на несколько сотен километров. Его называют одной из самых многообещающих разработок Украины. Сейчас разработчики ищут возможность запустить массовое производство.

Напомним, что в соцсетях 19 августа сообщили, что БПЛА атаковал аэродром в Новгородской области. В Минобороны РФ не скрывали, что атака состоялась. Удар зафиксировали по аэродрому "Сольцы", но ведомство заявило об одном поврежденном самолете. В результате пожара повреждены по меньшей мере два бомбардировщика.

Затем 22 августа последствия удара БПЛА по авиабазе "Сольцы" показали на спутниковых снимках. Стратегический бомбардировщик РФ мог быть полностью уничтожен. На месте удара, где находился Ту-22М3, видны последствия пожара.