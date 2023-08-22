Ту-22М3 вспыхнул: последствия удара БПЛА по авиабазе "Сольцы" показали на спутниковых снимках

Стратегический бомбардировщик РФ мог быть полностью уничтожен. На месте удара, где находился Ту-22М3, видны последствия пожара.

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Российские войска потеряли по меньшей мере один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 в результате удара БПЛА по авиабазе "Сольцы", которая расположена в Новгородской области. Джозеф Демпси, научный сотрудник оборонного и военного анализа в Международном институте стратегических исследований, в Twitter опубликовал спутниковое фото.

Можно увидеть, что на аэродроме уже нет самолета. На месте, где он находился, остались только черные следы от пожара.

Фото: Джозеф Демпсі/ Twitter

Специалист отметил, что спутниковые снимки с авиабазы "Сольцы" согласуются с распространенными фото пожара. Эти данные указывают на то, что Россия потеряла один бомбардировщик Ту-22М3. Еще 16 августа на аэродроме находились по меньшей мере шесть самолетов. Тогда как 21 августа в аэропорту не осталось ни одного из них, а на месте одного виднеется пепелище.

Фото: Джозеф Демпси/ Twitter

"Кажется, что оставшиеся Ту-22М3 были передислоцированы после очевидной атаки", — пояснил аналитик.

Удары по аэродромам "Сольцы" и "Шайковка"

В соцсетях 19 августа сообщили, что БПЛА атаковал аэродром в Новгородской области. В Минобороны РФ не скрывали, что атака состоялась. Удар зафиксировали по аэродрому "Сольцы", но ведомство заявило об одном поврежденном самолете. В результате пожара повреждены по меньшей мере два бомбардировщика.

Затем 21 августа стало известно, что российскую авиабазу "Шайковка" также атаковал беспилотник. По некоторым данным, падение БПЛА зафиксировали на территории аэродрома, образовав воронку. После этого вспыхнул пожар. На этой авиабазе находятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Напомним, ВСУ уничтожили расположение оккупантов с помощью дрона и мины. Ликвидация могла произойти у по расположению оккупантов в населенном пункте Завитне Бажання Донецкой области.