Повредили самолет Ту-22: российскую авиабазу "Шайковка" атаковал беспилотник, — СМИ

По некоторым данным, беспилотник рухнул на территории аэродрома, образовав воронку. После этого вспыхнул пожар, который был локализован без привлечения МЧС.

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Утром 21 августа беспилотник атаковал военный аэродром "Шайковка" в Калужской области РФ. По предварительным данным, БПЛА упал на территории авиабазы и повредил неиспользуемый самолет. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В соцсетях появилась информация, что на этой авиабазе находятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

"Беспилотник ВСУ попытался атаковать аэродром в Калужской области. Дрон-камикадзе упал на территории аэродрома утром 21 августа. По предварительной информации, в результате падения получил повреждения неиспользуемый самолет, находящийся на аэродроме. Пострадавших и других разрушений инфраструктуры нет", — говорится в сообщении.

По информации других российских пабликов, на месте падения дрона образовалась воронка и разгорелся пожар, который потушили люди на месте, без привлечения МЧС.

При этом по одним данным, беспилотник достиг цели, по другим — его якобы вовремя обнаружили и сбили.

"Украинский БПЛА упал на территорию аэродрома сегодня около восьми часов утра. По нашей информации, это был гражданский коптер, дооснащенный СВУ и усиленной батареей — его вовремя заметили и сбили", — пишет канал Mash.

Также отмечается, что ни аэродром "Сольцы" в Новгородской области, ни "Шайковка" не оснащены никакими укрытиями для авиации.

О других разрушениях, как и о пострадавших в результате атаки, пока не известно.

Что касается сообщений официальных источников, то в них не говорится о повреждении самолета. Также отличаются данные о типе БПЛА — в Минобороны РФ заявили, что беспилотник был самолетного типа.

Также отметим, что на момент публикации украинские официальные источники не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, на аэродроме "Сольцы" из-за атаки беспилотника пострадали минимум два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Позже информация подтвердилась. Издание The Moscow Times в своем Telegram сообщило, что ВСУ впервые удалось полностью уничтожить российский стратегический бомбардировщик