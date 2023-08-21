Скоро подойдет пехота: ВСУ уничтожили расположение оккупантов с помощью дрона и мины (видео)

Нардеп Юрий Мысягин заявил, что украинские защитники нанесли удар по расположению оккупантов в населенном пункте Завитне Бажання Донецкой области, в направлении которого движутся подразделения Сил обороны.

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Операторы дронов ВСУ проводят разведку боем в тех населенных пунктах, куда в скором времени должны прийти наземные войска Сил обороны. Видео одной из таких вылазок показал в Telegram-канале заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

"Операторы дронов нанесли удар по расположению оккупантов в населенном пункте Завитне Бажання, в направлении которого движутся наши подразделения", — говорится в публикации.

Операторы дронов нанесли удар по расположению оккупантов в населенном пункте Завитне Бажання

Напомним, что 21 августа стало известно, что штурмовики ВСУ из первого батальона 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрировали работу минометов калибра 120-мм по российской БМП, которые в паре с дроном успешно ликвидировали вражескую технику.

Также сообщалось, что украинские защитники из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев эффективно противодействуют оккупантам на танках.

Войска РФ получили антидроновые ружья с детектором БПЛА. Устройство может обнаруживать присутствие дронов на расстоянии до одного километра, что позволит оккупационным войскам предотвращать атаки с воздуха, отметили разработчики.