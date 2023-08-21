Скоро підійде піхота: ЗСУ знищили розташування окупантів за допомогою дрона і міни (відео)

Нардеп Юрій Мисягін заявив, що українські захисники завдали удару по розташуванню окупантів у населеному пункті Завітне Бажання Донецької області, у напрямку якого рухаються підрозділи Сил оборони.

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Оператори дронів ЗСУ проводять розвідку боєм у тих населених пунктах, куди незабаром мають прийти наземні війська Сил оборони. Відео однієї з таких вилазок показав у Telegram-каналі заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

"Оператори дронів завдали удару по розташуванню окупантів у населеному пункті Завітне Бажання, у напрямку якого рухаються наші підрозділи", — йдеться в публікації.

Оператори дронів завдали удару по розташуванню окупантів у населеному пункті Завітне Бажання

Нагадаємо, що 21 серпня стало відомо, що штурмовики ЗСУ з першого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади продемонстрували роботу мінометів калібру 120 мм по російській БМП, які в парі з дроном успішно ліквідували ворожу техніку.

Також повідомлялося, що українські захисники з 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ефективно протидіють окупантам на танках.

Війська РФ отримали антидронові рушниці з детектором БПЛА. Пристрій може виявляти присутність дронів на відстані до одного кілометра, що дасть змогу окупаційним військам запобігати атакам із повітря, зазначили розробники.