Наступ ЗСУ: танкісти 72 бригади показали відео боїв

Танкові екіпажі ЗСУ на фронті успішно ліквідовують окупантів під час наступальних операцій.

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Бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ефективно протидіють окупантам, використовуючи танки. Відео опублікували у Facebook підрозділу.

Екіпажі важкої бронетехніки на лінії фронту вели вогонь з далекої відстані. Згодом бійці повернулися на безпечну дистанцію.

"А як проходять ваші вихідні?" – звернулися до українців захисники.

Танкісти ЗСУ у війні з Росією влітку 2023 року

Танкові екіпажі українського війська відіграють важливе значення під час наступальних операцій. Бійці зазначили для того, аби керувати танком, потрібна велика майстерність, шалена вдача та інтуїція. Саме танкові екіпажі відповідальні за життя побратимів, адже від них залежить вогнева міць. Воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади 21 серпня показали результат роботи на фронті.

Також наприкінці липня танкові екіпажі бригади з Волині демонструють швидкість у виконанні завдань та успішно знищують російських загарбників на фронті російсько-української війни. Екіпаж готувався виконати завдання та швидко вирушає до необхідної локації. Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого згодом успішно виконують завдання.

У 30 ОМБр у червні розповіли подробиці боїв із росіянами. Під Бахмутом українські танкісти наближалися до ворожих позицій на відстань від 10 до 50 метрів, щоб підтримати піхоту.

Нагадаємо, 21 серпня стало відомо, що Україна налагодила модернізацію танків Т-64 до зразка БВ 2022 року. Одразу 6 модернізованих танків потрапили на відео українського військового. Т-64 отримав сучасний звʼязок, оптику та цифрову бортову панель.