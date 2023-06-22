"Вилітали танком на окопи ворога": у 30 ОМБр розповіли подробиці боїв із росіянами (відео)

Під Бахмутом українські танкісти наближалися до ворожих позицій на відстань від 10 до 50 метрів, щоб підтримати піхоту.

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Бійці танкової роти 30-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України поділилися досвідом боїв із російськими окупантами. На YouTube-каналі AрміяInform опублікувано відео розмови з захисниками.

Військовий із позивним "Вовк" розповів, що на Харківщині загарбники втратили велику кількість важкої бронетехніки. Він порівняв танки окупантів з українською технікою. Зі слів бійця, часто росіяни не обслуговують нормально техніку та кидають на полі бою.

"Просто кинули танк й пересіли на інший", – розповів він.

З'ясувалося, що танкісти бригади ЗСУ часто виїжджають на завдання. Це буває по три чотири рази на день. Бій дуже залежить від місцевості. Останнім часом на Бахмутському напрямку українські танкісти навіть наближалися до ворожих позиці на відстань від 10 до 50 метрів аби підтримати нашу піхоту.

"Одразу вилітали танком на окопи противника", – зазначив військовий із позивним "Вовк".

Участь 30-ої бригади у війні з Росією

Бійці 30-ої бригади ЗСУ із самого початку нападу Росії на Україну захищають державу від російських загарбників. Під час війни на сході України бригада у 2014 році вела важкі бої в Секторі "Д". Поблизу Савур-Могил тривали найважчі бої, але підрозділ ефективно виконував завдання та протистояв російським загарбникам.

Після вторгнення військ РФ у лютому минулого року підрозділ успішно виконує бойові завдання на різних напрямках. У травні 2022 року 30-а бригада імені князя Костянтина Острозького завдала значних ударів по позиціях, приблизно десяток військових почали хаотично бігати в приватному секторі, а також знищила склад боєприпасів ЗС РФ.

Нагадаємо, 20 червня бійці 3 ОШБр заявили про успішні дії в районі Бахмута. Українські захисники закріплюються на звільнених територіях та готують плацдарми для подальших наступів.