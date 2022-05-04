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Воєнний фокус Російсько-українська війна

30-а бригада ЗСУ "поганяла" російських військових, накривши їхні позиції (відео)

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удар по зс Росії
Обстріл ЗСУ змусив війська РФ втекти

Після перших ударів по позиціях приблизно десяток військових почали хаотично бігати в приватному секторі. Проте обстріл дістався й до них.

30-а окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького опублікувала відео знищення позиції російських військ.

На відео видно відпрацювання по накопиченню військ РФ — десанту, бункеру й техніці. Після перших ударів російські військові почали тікати, по них також було відкрито вогонь.

"Ворога слід тримати в страху. За те, що він ступив на українську землю, шугати так, щоб його трясло від самої думки про Україну! Дати зрозуміти, хто тут господар!" — пишуть у бригаді.

30-а бригада базується в Житомирській області в місті Новоград-Волинському. Слоган бригади: "Божа милість" або Dei Gratie на латиниці.

Нагадаємо, 2 травня 30 ОМБр знищила склад боєприпасів російських військ. Наступного дня ЗСУ знищили три російські склади боєприпасів на півдні України.

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