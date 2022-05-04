30-я бригада ВСУ "погоняли" российских военных, накрыв их позиции (видео)

После первых ударов по позициям с десяток военных начали хаотично бегать в частном секторе. Однако обстрел добрался и до них.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского опубликовала видео уничтожения позиции российских войск.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На видео видна отработка по скоплению войск РФ — десанта, бункера и технике. После первых ударов российские военные начали убегать, по ним также был открыт огонь.

"Врага следует держать в страхе. За то, что он ступил на украинскую землю — шугать так, чтобы его трясло от самой мысли об Украине! Дать понять, кто здесь хозяин!" — пишут в бригаде.

30-я бригада базируется в Житомирской области в городе Новоград-Волынском. Слоган бригады: "Божей милостью" или Dei Gratie на латинице.

Напомним, 2 мая 30 ОМБр уничтожила склад боеприпасов российских войск. На следующий день ВСУ уничтожили три российских склада боеприпасов на юге Украины.

4 мая в Макеевке загорелась нефтебаза. Горит 4 резервуара по 5 тысяч тонн каждый.