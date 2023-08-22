Ту-22М3 спалахнув: наслідки удару БПЛА по авіабазі "Сольці" показали на супутникових знімках

Стратегічний бомбардувальник РФ міг бути повністю знищений. На місці удару, де перебував Ту-22М3, видно наслідки пожежі.

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Російські війська втратили щонайменше один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 внаслідок удару БПЛА по авіабазі "Сольці", яка розташована в Новгородській області. Джозеф Демпсі, науковий співробітник оборонного та військового аналізу в Міжнародному інституті стратегічних досліджень, у Twitter опублікував супутникове фото.

Можна побачити, що на аеродромі вже немає літака. На місці, де він перебував, залишилися тільки чорні сліди від пожежі.

Фото: Джозеф Демпсі/ Twitter

Фахівець зазначив, що супутникові знімки з авіабази "Сольці" узгоджуються з поширеними фото пожежі. Ці дані вказують на те, що Росія втратила один бомбардувальник Ту-22М3. Ще 16 серпня на аеродромі перебували щонайменше шість літаків. Тоді як 21 серпня на аеродромі не залишилося жодного з них, а на місці одного видніє згарище.

Фото: Джозеф Демпсі/ Twitter

"Здається, що Ту-22М3, які залишилися, були передислоковані після очевидної атаки", — пояснив аналітик.

Удари по аеродромах "Сольці" та "Шайковка"

У соцмережах 19 серпня повідомили, що БПЛА атакував аеродром у Новгородській області. У Міноборони РФ не приховували, що атака відбулася. Удар зафіксували по аеродрому "Сольці", але відомство заявило про один пошкоджений літак. Внаслідок пожежі пошкоджено щонайменше два бомбардувальники.

Потім 21 серпня стало відомо, що російську авіабазу "Шайковка" також атакував безпілотник. За деякими даними, падіння БПЛА зафіксували на території аеродрому, утворивши воронку. Після цього спалахнула пожежа. На цій авіабазі знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Нагадаємо, ЗСУ знищили розташування окупантів за допомогою дрона і міни. Ліквідація могла відбутися у по розташуванню окупантів у населеному пункті Завітне Бажання Донецької області.